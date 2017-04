Fünf Tage vor der Präsidentschaftswahl gilt die Anschlagsgefahr als sehr hoch. (Symbolbild: keystone)

International Zwei Terrorverdächtige in Marseille festgenommen

Zwei in Südfrankreich festgenommene Terrorverdächtige haben laut Innenminister Matthias Fekl einen Anschlag unmittelbar vor der Präsidentenwahl geplant. Es handle sich um «radikalisierte Männer», sagte Fekl am Dienstag, 18. April 2017, in Paris.

Diese Formulierung wird in Frankreich in der Regel für Islamisten benutzt. Fekl sagte bei einer kurzfristig angesetzten Medienkonferenz, am Festnahmeort Marseille gebe es Durchsuchungen. Nähere Angaben machte er mit Hinweis auf Anti-Terrorermittlungen nicht. Die festgenommenen Männer seien 1987 und 1993 geboren, genaue Geburtsdaten teilte er nicht mit. «Terrorrisiko bleibt höher als je zuvor» In Frankreich wird am Sonntag die erste Runde der Präsidentschaftswahl ausgetragen. Sie findet wegen der Anschlagsgefahr unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen statt. Das «Terrorrisiko bleibt höher als je zuvor», warnte Fekl am Dienstag in Paris. Bei den beiden Wahlrunden am 23. April und 7. Mai werden mehr als 50’000 Polizisten und Soldaten im Einsatz sein. Frankreich wurde seit Anfang 2015 von einer Reihe islamistischer Anschläge mit insgesamt 238 Toten getroffen. Seit den Pariser Anschlägen vom 13. November 2015 gilt in dem Land der Ausnahmezustand. (sda dpa afp)

Auch interessant