Extwas überraschend kündigt Theresa May Neuwahlen an. (Bild: Keystone/Christopher Furlong)

International Überraschung nach Brexit: Theresa May kündigt Neuwahlen an

Premierministerin Theresa May hat überraschend Neuwahlen in Grossbritannien angekündigt. Die Wahl soll am 8. Juni stattfinden, teilte May in einer kurzfristig angesetzten Ansprache am Dienstag, 18. April 2017, in London mit.

Sie begründete den Schritt damit, dass das Parlament sich uneinig sei über den geplanten EU-Austritt ihres Landes. «Vom Brexit gibt es kein Zurück», sagte May. Die konservative Politikerin hatte Neuwahlen bislang ausdrücklich ausgeschlossen. Sie musste sich aber immer wieder gegen Vorwürfe erwehren, sie habe kein Mandat. May war im Juli 2016 von ihrer Partei ins Amt gewählt worden, nachdem ihr Vorgänger David Cameron nach dem Brexit-Votum am 23. Juni zurückgetreten war. Erst Ende März hatte May die Austrittserklärung ihres Landes aus der EU verkündet. Regulär sollte erst wieder im Jahr 2020 gewählt werden. Jüngste Umfragen deuten darauf hin, dass Mays Konservative einen erheblichen Vorsprung vor der oppositionellen Labour-Partei hat und ihre Regierungsmehrheit erheblich ausbauen könnte. EU-Kommission will britische Neuwahl vorerst nicht kommentieren Die EU-Kommission wollte sich zunächst nicht zur Ankündigung von Neuwahl in Grossbritannien äussern. Ein Sprecher begründete dies am Dienstagmittag damit, dass die britische Premierministerin Theresa May parallel zur mittäglichen Medienkonferenz der Brüsseler Behörde auftrat. Ganz grundsätzlich sei die EU-Kommission für Wahlen. «Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass die Europäische Union eine Union der Demokratie ist. Es gibt also Wahlen, es gibt überall Wahlen. Das ist logisch, das ist normal», sagte der Sprecher. «Und Wahlen sind etwas Gutes. Wir sind dafür, im Allgemeinen.» (sda dpa afp)

