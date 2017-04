Tanzmusical ‹Soy de Cuba› erstmals in der Schweiz

Video: Youtube

Die kubanische Tanzgruppe ‹Soy de Cuba› kommt erstmals in die Schweiz: Am 21. April sind sie live im Musical Theater Basel zu erleben.

Feurige Tänze zu pulsierenden Rhythmen, zwei Sänger voller Temperament und eine bewegende Liebesgeschichte vor der brillanten Kulisse Havannas, so wird das Ensemble in der Medienmitteilung beschrieben. Seit 2015 begeistern die Tänzer im perfekten Zusammenspiel mit einer Live-Band und zwei Sängern auf ihren Gastspielreisen die Metropolen Europas.

Das Tanzmusical Soy de Cuba führt auf eine unvergessliche Reise und mitten ins Herz der karibischen Insel. Authentische Filmaufnahmen auf einer Grossbildleinwand zieht einem mitten hinein in die Kulisse Havannas.

Dass die 14 Tänzerinnen und Tänzer an den besten Schulen des Landes ausgebildet wurden, zeigt sich nicht zuletzt an den Wechseln zwischen den typisch kubanischen Stilen: vom Salsa zum Cha-Cha-Cha, über den Mambo und Rumba bis zum Reggaetón und Streetdance.

(Bild: zVg/Philippe Fretault)

Eine bewegende Liebesgeschichte

Soy de Cuba erzählt vom Tanz und von der Liebe. Im Zentrum steht die junge Ayala. Eingeengt von ihrem Zuhause im ländlichen Viñales zieht es sie nach Havanna, wo sie ihr Glück als Tänzerin versuchen will. Schnell lernt sie die Schattenseiten einer schillernden Welt kennen, in der Intrigen, Eifersucht und Rivalität an der Tagesordnung sind. Doch Ayala gibt nicht auf. Sie weiss, sie wird sich als Tänzerin beweisen und obendrein das Herz ihrer grossen Liebe erobern.

Zwei Auftritte in der Schweiz

Musical Theater Basel: Freitag, 21. April 2017, 19:30 Uhr

Kongresshaus Zürich: Freitag, 28. April 2017, 15:30 und 19:30 Uhr