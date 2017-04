Schafft es der RTV noch, den direkten Abstieg abzuwenden?

Damals, im Jahr 2015, war noch alles gut beim RTV. (Bild: KEYSTONE/Georgios Kefalas)

Nach den Resultaten der letzten Wochen in der NLA-Abstiegsrunde ist der RTV Basel erstmals seit vielen Jahren auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht und befinden sich drei Runden vor Schluss der Abstiegsrunde mit einem Spiel weniger und einen Verlustpunkt hinter Gossau.

Nun stehen innert einer Woche drei absolut kapitale Heimspiele auf dem Programm, welche alle gewonnen werden müssen. Das erste davon morgen Mittwoch gegen den TSV St. Otmar St. Gallen. Für den RTV ist noch nichts verloren – trotz dem derzeit letzten Tabellenplatz.

Das von Silvio Wernle gecoachte Team hat es in den anstehenden drei Heimspielen innert einer Woche selbst in den Händen, mit drei Siegen den letzten Platz wieder an Gossau abzutreten; und die zwei angestrebten Barrage-Spiele gegen den NLB-Zweiten Stäfa zu erreichen.

Der Auftakt zu dieser Siegesserie soll diesen Mittwoch gegen den Schweizer Traditionsclub TSV St. Otmar St. Gallen erfolgen. Der RTV konnte das verletzungsgeplagte Team aus der Ostschweiz in dieser Saison bereits zweimal bezwingen, beide Male auswärts. Nun ist der erste Heimsieg fällig.

Der verbleibende Spielplan der NLA-Abstiegsrunde:

Mittwoch, 19. April um 20:30 Uhr: RTV Basel – TSV St. Otmar St. Gallen (Rankhof, Basel)

Samstag, 22. April um 18:00 Uhr: RTV Basel – GC Amicitia Zürich (Sporthalle Rankhof, Basel)

Mittwoch, 26. April um 20:30 Uhr: RTV Basel – TSV Fortitudo Gossau (Rankhof, Basel)

Um eine Niederlage abzuwenden, hofft der Verein auf zahlreiche Unterstützung: «Lasst uns solidarisch sein für den Handball-Spitzensport in der Nordwestschweiz sein. Zuschauerinnen und Zuschauer sollen bei den kapitalen Heimspielen für eine stimmungsvolle Atmosphäre und würdige Zuschauerkulisse in der Rankhofhalle sorgen, welche die Mannschaft hoffentlich motiviert und ihr zusätzliche Kräfte verleiht und ihr zu den nötigen Siegen verhilft.» Sämtliche Vereine haben Gratis-Eintritt.

Trainer Silvio Wernle sprach im Talk am 17. März 2017 über die Abstiegssorgen beim RTV.