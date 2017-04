Happy Birthday Mash!

Mash feiert seinen 20. Geburtstag. (Bild: Telebasel)

Das Jugendmagazin von Telebasel feiert seinen 20. Geburtstag. Aus diesem Grund gibt es am Donnerstag, 20. April, eine Spezialsendung und auch in den kommenden Monaten wird noch gefeiert.

Kaum ein Fernsehmagazin in der Medienbranche kann sich 20 Jahre lang halten. Umso stolzer darf Telebasel und vor allem auch Mash sein. Am Dienstag, 18. April 2017, feiert es seinen 20. Geburtstag. Eine lange Zeit. Da erlebt man so einiges. In der neuen Sendung erzählen vier ehemalige Mashler von ihren Erlebnissen. Weiter zeigen wir auch einen kleinen Ausschnitt aus den vergangenen zwanzig Jahren.

Sei live mit dabei

Heute Dienstag wird die Spezialsendung aufgezeichnet. Erlebe live mit, was hinter den Kulissen geschieht. Mash ist auf allen sozialen Medien unterwegs: Sei es Snapchat (mash.telebasel), Instagram oder Facebook. Auch der offizielle Telebasel Snapchat Account (telebasel) gehört den Mashlern.