Erneut Schüsse in Basel

Die Schüsse fielen im Café Kulturwiese. (Bild: Google Street View)

Am Dienstagnachmittag, 18. April 2017, gegen 13:00 Uhr hat ein Mann mehrere Schüsse in einem Café beim Hochbergerplatz im Quartier Kleinhüningen abgegeben haben. Dabei wurde niemand verletzt worden. Der Täter ist auf der Flucht.

Zum Zeitpunkt der Attacke befand sich lediglich die Wirtin und ein Gast im Café. Als die Wirtin sich kurz in den Keller begab, stürmte ein vermummter Mann in das Lokal und gab mit einer Handfeuerwaffe mehrere Schüsse ab. Der Gast konnte sich laut Staatsanwaltschaft hinter der Theke in Sicherheit bringen.

Anschliessend flüchtete der Täter in Richtung Wiese. Die Wirtin alarmierte die Polizei. Sie und ihr Gast mussten durch die Psychosozialen Dienste der Kantonspolizei betreut werden. Die Fahndung blieb bisher erfolglos.

Gesucht wird:

Ein Unbekannter, ca. 180 cm gross mit athletische Statur. Das Gesicht war vermummt, er trug Handschuhe, eine grüne Jacke mit Kapuze und dazu dunkle Jeans.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.