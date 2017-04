DJ Antoine hat es mit den Tellern

Telebasel Glam vom 18. April 2017.

DJ Antoine: Eine gestandene Grösse in der Musikszene. Doch der Baselbieter hat mehr zu bieten als nur seine Tracks.

Der Baselbieter DJ Antoine steht normalerweise im Studio oder in Clubs, wo er für seine Musik lebt. Doch es geht auch anders: In Baden nahm er am Kochwettbewerb von Bravissimo teil – ein Kochduell. So verrät er uns, dass er sehr gerne kocht. Vor allem auch exotisches oder neue Sachen wie zum Beispiel Tomatensauce mit Himbeeren.

Für seine Menus achtet der DJ auch auf die richtigen Zutaten. «Ich bringe von überall Gewürze mit, wo ich in den Ferien war», so der Kochkünstler. Für ihn ist auch Olivenöl nicht gleich Olivenöl.

Für den DJ war es allerdings nicht leicht, sich nach dem vorgegebenen Rezept zu richten. Er kocht lieber nach seinen eigenen Vorstellungen und Wünschen.

Wie sich DJ Antoine in der Kochshow geschlagen hat und ob er der goldenen Gabel würdig ist, ist ab dem 5. Mai 2017 auf ProSieben uns SAT.1 zu sehen.