Die Dinosaurier sind da

Auf der Kraftwerksinsel in Birsfelden sammeln sich noch bis zum 2. Juli 2017 lebensgrosse Saurier-Modelle. Schicken Sie uns Ihr schönstes Familienbild und gewinnen Sie vier Tickets für die Dino-Erlebniswelt ‹World of Dinosaurs›.

So ziemlich jedes Kind kommt irgendwann in die ‹Dino-Phase›. Die riesigen, teils furcheinflössenden Ur-Viecher faszinieren nicht nur kleine Jungs, sondern auch Mädchen. Und Erwachsene.

In der spektakulären Erlebniswelt auf der Birsfelder Kraftwerksinsel gibt es 50 Dinosaurier-Modelle in voller Lebensgrösse zu sehen – vom Tyrannosaurus Rex, über den Suchomimos, den zwei Tonnen schweren Triceratops, dem 30 Meter langen Diplodocus oder dem Stegosaurus sind alle bekannten Saurier vertreten.

Vor 230 Millionen Jahren begannen sie, die Welt zu erobern, stampften durch Wälder und Sümpfe und waren die uneingeschränkten Herrscher auf der Erdoberfläche. Von den gigantischen Dinosauriern ist hier die Rede.

Weshalb sind die Dinosaurier ausgestorben?

Zahlreiche Paläontologen beschäftigen sich mit dem Leben und Sterben dieser Tiere. Aber auch die neuzeitlichen Funde lassen noch sehr viele Fragen offen. Was man bis heute nicht sicher weiss, ist, wieso die Giganten ausgestorben sind. Entsprechend vielfältig sind die Thesen dazu:

Einige Spötter meinen, die Dinosaurier seien vor Langeweile gestorben oder fanden keinen Platz auf der Arche Noah. Kriegsgegner sagen, Saurier hätten zuviel Panzer, aber zu wenig Hirn gehabt.

Ernstzunehmende Forscher wollen beobachtet haben, dass das Aussterben sich über einen längeren Zeitraum erstreckte. Es gibt viele Theorien und doch kann keine den Beweis antreten.

Ein Komet oder Asteroid stürzte auf die Erde, weltweite Staubwolken verhinderten die Sonneneinstrahlung, die Pflanzen starben ab und damit waren die Dinosaurier dem Hungertod ausgeliefert. Andere behaupten, durch das Schrumpfen einiger Gebiete sei es zu ‹Dichtestress› gekommen, der in der Folge den Hormonhaushalt veränderte.

Der Paläontologe Heinrich Erben hat zahlreiche fossile Eierschalen untersucht und stellte fest, dass die Eierschalen zwei verschiedene krankhafte Tendenzen zeigten: Die einen waren abnorm verdickt und hatten bis zu sieben Schalen übereinander, sodass der Embryo darin ersticken musste, die anderen waren hauchdünn, sodass der Embryo bald vertrocknete.

Was auch immer der Grund gewesen sein mag, fest steht, die Saurier haben eine Periode von 160 Millionen Jahren überlebt, im Vergleich zu den 10’000 Jahren, in denen es Menschen gibt, eine Ewigkeit. Ein Comeback der Dinos wie im Film ‹Jurassic Park› ist eher unwahrscheinlich und nicht zu erwarten. Auch wenn es gelingen sollte, die Erbmasse der Dinosaurier zu entschlüsseln, benötigt man für die Nachzüchtung eine intakte Eizelle eines weiblichen Sauriers.

