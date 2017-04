Die Gasdruckpistolen sehen täuschend echt aus. (Bild: Grenzwachtregion I / Basel)

Basel Basler Grenzwächter konfiszieren Gasdruckpistolen

Verbotene Waffen sind bei der Einreisekontrolle eines Autos in Basel entdeckt worden. Ein Italiener hatte in seinem deutschen Mietwagen zwei Gasdruckpistolen samt Munition und Zubehör im Kofferraum, wie die Grenzwache am Dienstag, 18. April 2017, mitteilte.

Der Wagen war bei der Einreise aus Deutschland am Autobahnzoll Basel-Weil am Rhein kontrolliert worden. Dem Fehlbaren wurden die illegalen Waren abgenommen, und er musste ein Strafdepot von mehreren hundert Franken hinterlegen. Er wird angezeigt. (sda)

