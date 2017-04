Foluke Akinradewo war massgeblich am Sieg von Volero Zürich beteiligt. (Archivbild: keystone)

Baselland Volero gewinnt Finalauftakt gegen Sm’Aesch

In der Volleyball-NLA der Frauen gewann Titelverteidiger Volero Zürich zwar den ersten Playoff-Final gegen Aesch-Pfeffingen standesgemäss mit 3:1, tat sich aber vor 400 Zuschauern in der zweiten Match-Hälfte schwer und geriet zeitweise arg in Bedrängnis.

Zu Beginn hatte es nach einem schnellen Favoritensieg ausgesehen. Die Zürcherinnen wurden nämlich nach verhaltenem Start und einem 7:8-Rückstand immer dominanter und entschieden den ersten Durchgang dank zum Abschluss fünf Punkten in Serie klar mit 25:17 und den zweiten aufgrund noch deutlicherer Überlegenheit sogar mit 25:16 zu ihren Gunsten. Doch dann änderte plötzlich (fast) alles. Das aufopfernd kämpfende Aesch-Pfeffingen fand nämlich völlig unerwartet wieder in die Partie zurück und stellte den Gegner vor allem dank überragender Blockarbeit zunehmend vor Probleme. Und da auch im Angriff plötzlich fast alles gelang, lag das Team des wegziehenden Trainers Timo Lippuner immer deutlicher voraus und kam mit dem zwar erst vierten Satzball zum überraschenden 25:20-Teilerfolg. Aber das war noch nicht alles, denn das Heimteam lag auch im vierten Durchgang meist knapp vorne und geriet erst nach dem 20:20 erstmals mit drei Punkten in Rückstand. Auch danach kamen die Baselbieterinnen noch einmal auf 22:23 heran, ehe schliesslich mit Foluke Akinradewo und Natalja Mammadowa zwei der Topspielerinnen von Volero für die harzig zustande gekommene Entscheidung besorgt waren. Es ist nicht auszuschliessen, dass die von Präsident Stav Jacobi angekündigten Veränderungen beim Weltklasse-Team für eine gewisse Verunsicherung gesorgt haben. Dass Volero dann, wenn stets zwei in der Schweiz ausgebildete Spielerinnen im Einsatz stehen müssen, auch auf nationalem Parkett in Nöte geraten kann, überraschte aber letztlich doch etwas. Aesch-Pfeffingen hat beim grossen Favoriten sicher eine gewisse Verunsicherung ausgelöst – man kann gespannt sein, wie die Volero-Replik am Mittwoch in Spiel 2 ausfallen wird. (sda)

