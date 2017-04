Mehrheit der Türken in der Schweiz gegen Präsidialsystem

Klares ‹Nein› zum Präsidialsystem aus der Schweiz. (Keystone/EPA/SEDAT SUNA)

Beim Referendum in der Türkei haben die Türken in der Schweiz nach vorläufigen Teilergebnissen mit grosser Mehrheit gegen das Präsidialsystem von Staatschef Recep Tayyip Erdogan gestimmt.

Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete am Sonntagabend (16. April 2017), nach Auszählung – von allerdings weniger als 20 Prozent – der in der Schweiz abgegebenen Stimmen komme das Anti-Erdogan-Lager auf 61,4 Prozent.

Die Befürworter des Präsidialsystems konnten in der Schweiz demnach 38,6 Prozent verbuchen.

Die Türken in Deutschland stimmten hingegen mit grosser Mehrheit für das Präsidialsystem. Anadolu meldete am Sonntagabend, nach Auszählung von deutlich mehr als der Hälfte der in Deutschland abgegebenen Stimmen komme das Erdogan-Lager auf 63,2 Prozent. Die Gegner des Präsidialsystems konnten demnach 36,8 Prozent verbuchen. Die Wahlbeteiligung in Deutschland lag bei knapp 50 Prozent.

In Österreich fiel das vorläufige Ergebnis – allerdings unter Berücksichtigung von zunächst nur etwa einem Fünftel der Stimmen – noch deutlicher aus: Dort kam das Erdogan-Lager auf 72,3 Prozent.

Die Wahlkommission hat noch keine amtlichen Ergebnisse aus dem Ausland veröffentlicht – und die Anadolu-Angaben sind nicht offiziell. (sda dpa)