Schweizer Rollstuhlfahrer dominieren Boston Marathon

Stolze Sieger: Marcel Hug und Manuela Schär. (Bild: keystone)

Die kenianischen Läufer haben am Ostermontag den Boston Marathon dominiert. Bei der 121. Auflage des Lauf-Klassikers siegte bei den Männern Geoffrey Kirui, bei den Frauen war Edna Kiplagat über 42,195 Kilometer die Schnellste. In der Rollstuhl-Konkurrenz feierten die Schweizer sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen einen Sieg.

Kirui setzte sich in 2:08:37 Stunden vor dem Amerikaner Galen Rupp und dem Japaner Suguru Osako durch. Kiplagat verwies nach 2:21:52 Stunden die für Bahrain startende gebürtige Kenianerin Rose Chelimo sowie die Amerikanerin Jordan Hasay auf die Plätze zwei und drei.

In der Rollstuhl-Konkurrenz feierten die Schweizer sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen einen Sieg: Dem 30-jährigen Marcel Hug gelang gar der dritte Sieg in Serie. Im vergangenen Jahr gewann Hug nicht nur fünf Marathons (Boston, New York, Chicago, Berlin, London), sondern erstmals in seiner Karriere auch eine Goldmedaille bei den Paralympics in Rio de Janeiro.

Die 32-jährige Manuela Schär blieb zwar in Brasilien ohne Medaille, gewann aber in allen fünf Disziplinen ein Diplom dank einer Top-8-Klassierung. In Boston wurde sie vor einem Jahr Zweite wie 2016 auch in London, Chicago und New York. In Berlin hatte Schär ihren ersten grossen Marathon gewonnen.

Beim ersten grossen Marathon in diesem Jahr in Tokio klassierten sich sowohl Hug als auch Schär im 2. Rang.

(sda dpa)