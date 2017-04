Emma Morano die im November 117 Jahre alt wurde, war die älteste bekannte Person der Welt. (Bild: keystone)

International Letzte bekannte Erdenbürgerin aus dem 19. Jahrhundert gestorben

Die letzte bekannte Erdenbürgerin aus dem 19. Jahrhundert ist tot. Die Italienerin Emma Morano starb am Samstag, 15. April 2017, im Alter von 117 Jahren in ihrer Wohnung in Verbania am Lago Maggiore. «Ihr Leben war einzigartig», erklärte die Bürgermeisterin des kleinen norditalienischen Ortes, Silvia Marchionini. «Wir werden uns immer an ihre Stärke erinnern, die uns dabei half, im Leben voranzukommen.»

Morano wurde am 29. November 117 Jahre alt. Sie wurde im Jahr 1899 geboren. Andere Menschen, die vor der Wende zum 20. Jahrhundert geboren wurden – und noch leben – sind nicht bekannt. Nach Moranos Tod ist der derzeit älteste Mensch nach Angaben der US-Forschungsgruppe für Gerontologie (GRG) die Jamaikanerin Violet Brown. Sie wurde am 10. März 1900 geboren. Für ihre Langlebigkeit hatte Morano keine genaue Erklärung: «Ich esse jeden Tag zwei Eier, und das ist es», sagte sie der Nachrichtenagentur AFP vor ihrem Geburtstag im November. «Und ich esse Kekse. Ich esse aber nicht viel, weil ich keine Zähne mehr habe.» Morano konnte zuletzt kaum noch sehen und hörte schlecht. Moranos Leben war alles andere als einfach: Ihre grosse Liebe musste in den Ersten Weltkrieg ziehen und kam nie zurück. Im Jahr 1938 trennte sie sich von ihrem gewalttätigen Ehemann – Jahrzehnte, bevor im katholisch geprägten Italien die Ehescheidung legalisiert wurde. Kurz zuvor war ihr kleiner Sohn, ihr einziges Kind, gestorben. Seitdem lebte Morano allein. Ihr Geld verdiente sie als Arbeiterin in einer Fabrik für Jutesäcke. Erst mit 75 Jahren ging sie in den Ruhestand. Gutes Gedächtnis und gute Laune Seit dem Jahr 2015 hatte Morano eine Vollzeit-Pflegekraft. Inzwischen war die alte Dame bettlägerig. Ihre kleine Wohnung hatte sie nach eigenen Angaben seit 20 Jahren nicht mehr verlassen. Doch bis zuletzt war sie klar im Kopf. Morano habe ein hervorragendes Gedächtnis gehabt und «nichts vergessen», sagte die kolumbianische Pflegerin Yamile Vergara. Sie habe sich durch «gute Laune» ausgezeichnet und sei «lustig» gewesen. Die Angewohnheit des Eier-Essens stammte noch aus der Zeit kurz nach dem Ersten Weltkrieg, als ein Arzt der damals 20-Jährigen wegen Blutarmut zum Verzehr von drei Eiern täglich riet, zwei rohen und einem gekochten. Morano folgte der Anweisung, so wie es ihr Appetit zuliess – in ihrem Leben hat sie vermutlich mehr als 100’000 Eier verspeist. Als sie noch Zähne hatte, ass sie gern Huhn und Steak, ausserdem hatte sie eine Schwäche für Süssigkeiten, besonders für den italienischen Osterkuchen Colomba in Taubenform. Gemüse mochte sie hingegen weniger, und auch ihr Obstkonsum beschränkte sich auf ab und zu ein paar Trauben und etwas Apfelmus. Moranos Arzt Carlo Bava sagte zu ihrer eigentümlichen Eierdiät, jedem anderen Menschen hätte diese Angewohnheit wahrscheinlich die Leber zerstört. «Doch Emma hätte wohl auch Kieselsteine essen und trotzdem so ein langes Leben führen können.» Altersrekord ungebrochen Der Arzt ist sich sicher, dass das hohe Alter genetisch veranlagt ist. «Und was wohl noch wichtiger ist: Dass sie stets ein sehr starker Charakter war und selbst entschieden hat, was sie tut oder lässt.» Vom offiziellen Rekord des höchsten erreichten Lebensalters eines Menschen war Morano noch ziemlich weit entfernt. Ihn hält die im Jahr 1997 verstorbene Französin Jeanne Calment, die 122 Jahre und 164 Tage alt wurde.

