Wurde unsanft gebremst: Auto fährt bei Selbstunfall in einen Baum. (Bild: Kantonspolizei Basel-Stadt)

Basel Dieses Auto wollte nicht parkieren

Bei einem Selbstunfall beim Spalenring fuhr am Samstag am frühen Abend ein Personenwagen in einen Baum. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut der Kantonspolizei Basel-Stadt ereignete sich der Selbstunfall am Samstag (15. April 2017) auf der Höhe Spalenring 149 gegen 17:30 Uhr. Dabei sei der Lenker des Autos von der Fahrbahn abgekommen, habe die Bodenabsenkung überfahren und kollidierte schlussendlich mit einem Baum. Die Polizei sucht Zeugen.

