Die fünf skurrilsten Osterbräuche aus aller Welt

Ein Priester in Holland segnet Tulpen die für die traditionelle Ostermesse auf dem Petersplatz gedacht sind, bevor sie ihre Reise nach Rom antreten.

Gestern war Ostersonntag und in der ganzen Schweiz wurden Eier gefärbt, versteckt, gesucht und «getütscht». Doch natürlich wird nicht nur in der Schweiz Ostern gefeiert, sondern weltweit. Wir haben die fünf skurrilsten Osterbräuche zusammengetragen.

Polen: «Smingus-Dyngus»

Am Ostermontag in Polen bleibt keine Frau trocken. Dann ist es nämlich Zeit für «Smigus Dyngus» – ein Jahrhunderte alter Osterbrauch. Die Tradition besagt, dass die Männer die schönsten Frauen mit Wasser übergiessen. Früher gingen sie dazu früh morgens in die Häuser der ausgewählten Damen, heutzutage wird der Tradition auf offener Strasse, mit Hilfe von Wasserpistolen und Wasserbomben, nachgegangen.

Philippinen: Selbstkreuzigungen

Die Traditionen auf den Philippinen gehören wohl mit zu den brutalsten der Welt. Einerseits gibt es Jesus-Nachahmer, die sich einer realistisch nachgestellten Kreuzigung unterziehen. Die Wunden an der Hand schmerzen noch Wochen später. Die blutige Tradition findet traditionell am Karfreitag statt. Ein weiterer geläufiger Brauch ist das hochheben von Kindern an ihren Köpfen. Dadurch sollen sie besser wachsen.

Australien: Der etwas andere Osterhase

Der Hase gehört zu Ostern wie die Eier – könnte man meinen. Doch weil sich der Langohr, als er von Europäern nach Australien eingeschleppt wurde, zur Plage entwickelte, hat man kurzerhand beschlossen den «Bilby», der auf Deutsch den liebevollen Namen Kanninchennasenbeutler trägt, zum neuen Ostermaskottchen zu erklärt. So gibt es mittlerweile in Australien keine «Schoggihasen» mehr, sondern eben «Schoggi-Bilbys».

Irland: Bestattungen für Fische

Natürlich dürfen die Iren nicht auf dieser Liste fehlen. In manchen Orten auf der Insel finden nämlich symbolische Heringsbegräbnisse statt. Die Fische werden als Zeichen dafür beigesetzt, dass die strenge Fastenzeit, in der der Heringe zum Hauptnahrungsmittel aufsteigt, zu Ende geht. Meistens organisiert der Ortsansässige Metzger oder Fischer das Fest.

Schweiz: «Zwänzgerle»

Ist ein Osterbrauch in Zürich. Dabei stehen sich Kinder und Erwachsene gegenüber und duellieren sich um ein Ei beziehungsweise ein Zwanzigrappenstück. Das ganze läuft wie folgt ab: Die Kinder strecken den Erwachsenen ein hart gekochtes Ei hin. Der Erwachsene versucht dann ein «Zwänzgi» so zu werfen, dass er im hartgekochten Ei stecken bleibt. Gelingt dies, darf er das Ei behalten und essen. Prallt die Münze ab oder wird das Ei nicht getroffen, darf das Kind das Zwanzigrappenstück behalten.