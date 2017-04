Ja-Stimmen bei Referendum über Präsidialsystem in der Türkei vorn

Die Wahlzettel der Abstimmung über das türkische Präsidialsystem werden ausgezählt. (Bild: Keystone/AP Photo/Emre Tazegul)

Beim Referendum über die Einführung des von Staatschef Recep Tayyip Erdogan angestrebten Präsidialsystems liegen die Ja-Stimmen nach Auszählung der Hälfte der Stimmen weit vorne. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete nach Auszählung von 51,14 Prozent der Stimmen, die Zustimmung zu Erdogans Präsidialsystem liege bei 57,5 Prozent.

Gegen das Präsidialsystem hätten bislang 42,5 Prozent gestimmt, hiess es weiter. Mit der fortschreitenden Auszählung nahm der Anteil der Ja-Stimmen ab.

Nach Angaben von CNN Türk erzielte das Ja-Lager in Istanbul 54 Prozent, in Ankara 61 Prozent und in Izmir fast 63 Prozent.

Die Abstimmung war am Sonntag um 16 Uhr (MESZ) mit der Schliessung der Wahllokale im Westen des Landes beendet worden. Unmittelbar danach begann die Auszählung der Stimmen. Umfragen hatten ein Kopf-an-Kopf-Rennen vorhergesagt.

Das Präsidialsystem würde Erdogan mit deutlich mehr Macht ausstatten. Die Opposition warnte vor einer Ein-Mann-Herrschaft. Erdogan versprach Stabilität und Sicherheit, sollte das Präsidialsystem eingeführt werden. Er hat im Falle seines Sieges beim Referendum ausserdem die Einführung der Todesstrafe in Aussicht gestellt.

Insgesamt waren rund 58,2 Millionen Wahlberechtigte zur Abstimmung aufgerufen: 55,3 Millionen in der Türkei und 2,9 Millionen im Ausland. Letztere hatten bereits bis zum Sonntag vergangener Woche die Möglichkeit, in ihren jeweiligen Ländern abzustimmen.

Die grösste Oppositionspartei, die kemalistische CHP, stellte am Sonntag die Legitimität des Verfassungsreferendums in der Türkei infrage. Die in letzter Minute getroffene Entscheidung der Wahlbehörde YSK, von ihr nicht abgestempelte Stimmzettel als gültig zu akzeptieren, werde ein «schweres Legitimitätsproblem» zur Folge haben, sagt CHP-Vize Bülent Tezcan.

(sda dpa apa afp)