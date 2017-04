Das andere Osterprogramm

Brettspiele erleben gerade ihr Revival und werden wieder beliebter. (Bild: Pixabay)

Während den Osterfeiertagen haben viele Leute ein verlängertes Wochenende. Während man in den ersten Tagen noch voll in Partystimmung ist, wollen viele den Sonntag eher gemütlich verbringen. Mit diesen Gesellschaftsspielen, wird aber auch der gemütliche Tag zum Hit!

Gesellschaftsspiele liegen wieder mehr im Trend. Sei es nun ein Spiel mit Karten, ein Brettspiel oder ein sonstiges Gesellschaftsspiel. Hier sind einige Spieletipps, für einen grossartigen Spieletag oder Spieleabend.

Brettspiele

Colt Express:

Das Brettspiel ‹Colt Express› wurde von Kritikern zum Spiel des Jahres 2015 gewählt und schon nach wenigen Spielrunden merkt man selbst, wieso dem so ist. Man spielt dabei einen Banditen im Zug und muss sich eine möglichst grosse Beute erspielen. Dabei gibt es zahlreiche Hindernisse wie verdeckte Spielzüge, Spezialfunktionen, den Marshall und natürlich die anderen Mitspieler. Ein Spiel dauert je nach Anzahl Spieler bis zu 40 Minuten und versetzt einem in Westernlaune. Eine scharfe Beobachtungsgabe und ein Gespür für Planung sind bei diesem Spiel von Vorteil.

Risiko:

Risiko gehört zu den Brettspiel-Klassikern. Es erfordet strategisches Geschick und Geduld, denn ein Spiel kann sich je nach Spielart auch schon mal über mehrere Stunden hinwegziehen. Ziel des Spiels ist es entweder gewisse Missionen zu erfüllen oder die ganze Welt zu erobern. Dabei versucht man mit seiner Armee angrenzende Gebiete zu übernehmen und dabei möglichst wenige der eigenen Armee zu verlieren. Risiko gibt es mittlerweile in vielen verschiedenen Versionen, z.B. ‹Game Of Thrones›, ‹Star Wars› oder ‹Europa›.

Secret Hitler:

Bei diesem, nicht ganz ernstzunehmenden Spiel geht es um Politik und Macht. Jeder Spieler erhält eine geheime Rolle – so wird das Spiel in Liberale und Faschisten aufgeteilt, jedoch wissen nur die Faschisten, wer denn mit ihnen unter einer Decke steckt. Zusätzlich schlüpft eine Person in die Rolle des Hitlers. So versuchen die beiden Parteien ihre jeweiligen Gesetze durchzusetzen bis sie das Ziel der kompletten Machthabung erfüllt haben. Dabei kann es jedoch schwierig werden, wenn man die falschen Personen zum Minister oder gar zum Präsidenten macht. Ein interessantes Spiel, das Freundschaften auf die Probe stellt und dabei mit schwarzem Humor punktet.

Kartenspiele

Kampf gegen das Bünzlitum:

Das Spiel ‹Kampf gegen das Bünzlitum› wurde laut der Webseite «an einem durchzechten Party-Weekend als Schweizer Hommage an ein fieses amerikanisches Kartenspiel entwickelt». Jeder Spieler erhält 10 Antwortkarten, die nach jeder Runde wieder aufgefüllt werden. Pro Runde liest ein Spieler eine Fragekarte vor, lässt die anderen Mitspieler ihre Antwortkarten spielen und entscheidet sich dann für die beste bzw. lustigste Karte. Wer am Schluss am meisten Fragekarten erhalten hat, gewinnt. Das Spiel hat jedoch einen Haken: Es ist bitterböse! Folglich sollt man vor Spielbeginn seine ganze Moral ablegen. Gefüllt mit typisch bünzligen Aussagen macht das Spiel als Schweizer viel Spass – solange der Humor genug dunkel ist.

Uno:

Dieses Kartenspiel hat bestimmt praktisch jeder zuhause. Trotz seiner Einfachheit macht es viel Spass und kann auch schonmal zu Streitigkeiten zwischen Freunden führen. Ziel ist es, möglichst schnell alle seine Handkarten loszuwerden. Auch hier gibt es jedoch verschiedene Karten die das verhindern wollen – z.B. die Sperrkarte oder ‹ziehe vier›. Es gibt ausserdem unmengen an Zusatzregeln, welche von Gruppe zu Gruppe variieren und somit auch immer neue dazukommen. Spielspass für kleine, aber auch für grosse Gruppen garantiert.

Bohnanza:

Als Bohnenbauer versuchst man mit einer möglichst grossen Ernte soviele Münzen wie möglich zu erarbeiten. Dazu kann jeder Spieler auf seinen Bohnenfeldern verschiedene Arten pflanzen, welche jeweils einen unterschiedlichen Wert haben. Damit man möglichst viele Bohnen anbauen kann, wird mit den Mitspielern getauscht. Folgedessen ist Verhandlungsgeschick nötig um das Spiel zu gewinnen und nicht einem Mitspieler den Sieg zu schenken. Rasch erklärt und verstanden ist das Spiel auch für Neulinge eine gute Empfehlung.

Gesellschaftsspiele

Stadt, Land, Fluss:

Bei ‹Stadt, Land, Fluss› oder wahlweise auch ‹Geografie-Spiel› wird ausser Allgemeinwissen nur ein Blatt Papier und ein Stift benötigt. Die Spieler einigen sich auf Kategorien, welche dann mit einem bestimmten Buchstaben gefüllt werden müssen. Die Antworten geben verschiedene Punkte, je nachdem ob der Spieler eine alleinige oder eine gemeinsame Antwort hat. Ein spannendes Spiel um den Wissensdurst zu stillen und seinen Mitspielern zu beweisen, wer denn der Klügste in der Gruppe ist.

Pantomime:

Auch Pantomime kennt bestimmt schon jeder. In mehreren Teams versucht ein Teammitglied ohne Worte und Geräusche einen Begriff darzustellen, welcher von den anderen Teammitgliedern erraten werden muss. Dabei kommt man auf die unmöglichsten Verrenkungen und Interpretationsarten. Wie stellt man z.B. einen Wald dar oder eine Klobürste? Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, weder bei der Begriffswahl, noch bei der Darstellung.

Montagsmaler:

Auch wieder ein Klassiker der Gesellschaftsspiele: ‹Montagsmaler›. Die Teams zeichnen nacheinander einen Begriff welcher von den anderen Teammitgliedern erraten werden müssen. Dabei sind auch die zeichnerischen Fähigkeiten gefragt und es kommt hin und wieder zu künstlerischen Höchstleistungen. Das Spiel war zeitweise so beliebt, dass es sogar im deutschen Fernsehen gespielt wurde.

Digitale Spiele

AirConsole:

Airconsole ist praktisch eine Spielkonsole über das Internet. Auf der Homepage eröffnet man einen Mitgliederraum. Die Mitspieler loggen sich dann über eine App auf dem Smartphone ein. So können viele Spiele gespielt werden – von einem Rennen, über Geschicklichkeitsspiele bis hin zu Quizspielen. Einziger Negativpunkt: Die App verbraucht viel Akku – deshalb sollte jeweils ein Ladekabel verfügbar sein.

1-2-Switch:

Auch mit der neusten Konsole, der ‹Nintendo Switch› hat der japanische Konsolenhersteller wieder einen Treffer gelandet. Dazu gehört natürlich auch ein Spiel welches mit mehreren Leuten aktiv gespielt werden kann. ‹1,2 Switch› heisst dieses Spiel für die neue Konsole und beinhaltet viele Minispiele in Duellform. Wer zückt seine Pistole schneller, wer kann mehr Sandwiches in einer kurzen Zeit verdrücken oder wer gewinnt einen Schwertkampf? Dieses Format ist für Nintendo zum Erfolgsgaranten geworden und funktioniert auch mit der erst seit März erhältlichen Konsole wieder sehr gut.

Head’s Up:

Dieses lustige Spiel stammt von keiner Geringeren als der Talk-Moderatorin Ellen DeGeneres. Beim Smartphone-Spiel ‹Head’s Up› kann man aus verschiedenen Kategorien auswählen – die verschiedenen Begriffe müssen dann mit Vorgaben vorgeführt werden. So werden zum Beispiel Songs nur gesummt oder bei Tieren nur deren Geräusche gemacht. Spielt man in einer Gruppe, kann das schonmal zu einem Chaos führen, wenn mehrere Personen gleichzeitig Tipps geben wollen. Das beste daran, die App filmt gleichzeitig den Mitspieler, wie er sich zum Affen macht und so entstehen witzige Videos welche auch für den Spass nach dem Spiel sorgen.