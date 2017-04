Baselland Bankräuber in Liestal auf frischer Tat ertappt

Ein Einbrecher ist am Freitagabend bei einem versuchten Bankraub in Liestal BL in flagranti erwischt worden. Der 20-jährige Marokkaner hatte sich unbemerkt Zugang zu den Büroräumlichkeiten verschafft. Im Innern der Bank löste er dann den Alarm aus.

Der Einbruchalarm ging um 23.16 Uhr bei der Einsatzzentrale ein, wie die Polizei Basel-Landschaft am Samstag mitteilte. Den ausgerückten Patrouillen mit ihrem Diensthund gelang es, den Mann noch im Bankgebäude festzunehmen. Einreisesperre in anderem Kanton Der Marokkaner war bereits vorher von einem anderen Kanton mit einer Einreisesperre in die Schweiz belegt worden. Er wurde in Untersuchungshaft genommen. Die Staatsanwaltschaft eröffnete ein Strafverfahren. (sda)

