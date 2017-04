Nur wenige Sekunden nach der Kollision mit der Felswand, ging das Fahrzeug in Flammen auf. (Kantonspolizei SO)

Region Auto geht nach Unfall in Flammen auf

In Hägendorf (SO) kollidierte in der Nacht auf Sonntag ein Autolenker in seinem Fahrzeug mit einer Felswand. In der Folge fing das Auto Feuer und brannte. Personen wurden keine verletzt.

Das Unfallfahrzeug war auf der Allerheiligenstrasse in Richtung Balsthal unterwegs, als der Autolenker kurz vor 3 Uhr morgens, nach eigenen Angaben, einem Tier auf der Fahrbahn ausweichen musste. Beim darauffolgenden Ausweichmanöver kollidierte er mit der Felswand. 1/3 Nach eigenen Angaben wollte der Autolenker einem Tier auf der Fahrbahn ausweichen. (Kantonspolizei SO)

2/3 Das Fahrzeug brannte kurz nach dem Unfall komplett aus. (Kantonspolizei SO)

3/3 Glücklicherweise wurde beim Selbstunfall keiner der Insassen verletzt. (Kantonspolizei SO)



Wenige Sekunden später stand sein Fahrzeug bereits im Vollbrand. Lenker sowie Beifahrer blieben beim Selbstunfall unverletzt. Die Feuerwehr vor Ort konnte das Feuer am Fahrzeug rasch löschen.

