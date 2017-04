Die Zeichen auf eine allfällige Rückkehr des Deutschen verdichten sich. (Keystone)

Basel «Ja, es gibt Kontakt. Es ist aber nichts entschieden»

Gestern tauchten Bilder von Thorsten Fink am EuroAirport Basel auf. Damit wurde beinahe bestätigt, was viele FCB-Fans bereits im Vorfeld vermutet hatten: Der Deutsche verhandelt mit der neuen FCB-Spitze um eine Rückkehr. Am Abend bestätigte er persönlich, dass er in Kontakt mit dem FCB steht, aber noch keine Entscheidung gefallen sei.

Es geht Schlag auf Schlag beim FC Basel. Eigentlich sollte heute das Auswärtsspiel gegen den FC Lausanne Sports im Fokus der FCB-Fans stehen und ein weiterer Schritt Richtung 20. Meistertitel gemacht werden. Doch zurzeit dominiert nur ein rotblaues Thema: Die Zukunftspläne der neuen Führung unter Burgener, Streller, Frei und Co. Am Rheinknie interessiert vielmehr wer nächste Saison an der Seitenlinie des St. Jakob-Parks steht. Seit der offiziellen Verlautbarung, dass der jetzige Trainer Urs Fischer sich im Sommer einen neuen Job suchen kann, werden an allen Ecken und Enden die Rauchzeichen gedeutet. Katze ist aus dem Sack Gestern wurde dann weiteres Öl ins Gerüchtefeuer gegossen, nachdem Bilder von Thorsten Fink am EuroAirport Basel in den sozialen Medien und Foren die Runde machten. Die ‹BaZ› vermeldete kurz darauf, dass frühere FCB-Trainer mit dem Verein über ein Comeback verhandle. Zu diesem Zeitpunkt wollte sich Fink aber (noch) nicht äussern. Die Katze war trotzdem aus dem Sack. Eine Sturmflut von Medienanfragen überhäuften den Deutschen. Nun bestätigte der Austria-Trainer gegenüber der ‹Tageswoche›, dass er effektiv mit dem FCB im Kontakt steht: «Ja, es gibt Kontakt. Es ist aber nichts entschieden.» Jedoch sei noch nichts entschieden: «Es sind ja mehrere im Gespräch.» Trotz der hohen Wahrscheinlichkeit, dass die neue FCB-Führung mehrere Optionen auf dem Trainerposten prüft, scheint Thorsten Fink, wie im Vorfeld vermutet, einer, wenn nicht der Topkandidaten für das Traineramt in Basel zu sein.

