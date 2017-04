Star aus England an der BScene

Pablo Nouvelle ist kein musikalisch unbeschriebenes Blatt mehr. Der gebürtige Berner stand an der BScene auf der Bühne und brachte das Publikum mit seinen musikalischen Künsten zum tanzen.

BBC Radio hat bereits seine Songs gespielt und The Guardian hat einen Artikel über ihn geschrieben. In England hat Pablo Nouvelle bereits einen Promistatus. Nun stand er in der Kaserne auf der Bühne. Glam hat den 30-jährigen Berner gefragt, weshalb er sich genau London ausgesucht hat, um seine Promotour zu fokussieren. «London ist das härteste Pflaster. Wenn du es dort erreichst, erreichst du es überall. Also auf nach London!», so Pablo Nouvelle.

Pablo Nouvelle heisst mit bürgerlichem Namen Fabio Friedli. Aber wie kommt man auf solch einen Künstlernamen überhaupt?

