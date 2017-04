Internationales Lob für Basler Band ‹Zeal & Ardor›

Der Telebasel News Beitrag vom 15. April 2017

Das Musikmagazin ‹Rolling Stone› zählt das Album von ‹Zeal & Ardor› zu den besten Metal-Alben des letzten Jahres und auch ‹BBC›-Journalisten loben die Basler. Gestern spielten ‹Zeal & Ardor› ihr erstes Konzert. Wir haben sie vor ihrem Auftritt getroffen.

«Gebt mir zwei Musikstile und ich schreibe einen Song daraus», das forderte der Basler Musiker Manuel Gagneux in einem Internet Forum und nun schwärmt die halbe Musikwelt von seiner Mischung aus Gospel und Metal mit satanistischen Texten.

Mittlerweile gibt es ein ganzes Album namens ‹Devil is fine› und das Projekt ‹Zeal & Ardor› ist auf eine sechsköpfige Band herangewachsen. Zusammen auf der Bühne standen sie aber noch nie. Am Festival ‹Czar Fest› in der Kaserne Basel gaben sie gestern ihr Debüt. «Wir haben wirklich lange auf diesen Moment gewartet und sind alle entsprechend nervös», sagt Manuel Gagneux ein paar Stunden vor der Show. In den nächsten Monaten wird die Band auf Tour gehen und an renommierten Festivals spielen. «Wir spüren einen enormes Wohlwollen von den Konzertveranstaltern», so Gagneux. Und dem wollen sie gerecht werden.