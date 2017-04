Auf dieser Kreuzung kam es zum Unfall. (Google StreetView)

Basel Auto verletzt Fussgänger und macht sich aus dem Staub

Bei einer Kollision mit einem Auto ist am Freitag in Basel eine Fussgängerin verletzt worden. Nach dem Unfall von 15.15 Uhr auf der Dornacherstrasse nahe der Frobenstrasse machte sich der Lenker aus dem Staub, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Praktisch zeitgleich ereignete sich auch auf der Kreuzung Leimgrubenweg und Reinacherstrasse eine Kollision. Dabei kollidierte ein Rollerfahrer mit einem Fussgänger, der gerade den Fussgängerstreifen überquerte. Der genaue Unfallhergang ist laut Polizeiangaben noch unklar. (sda/cs)

