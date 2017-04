Von der Agenda auf die grosse Bühne

Das ganze Telebasel Glam vom 14. April 2017.

An der BScene stand die Band Otto Normal auf der grossen Hauptbühne des Clubfestivals. Sie brachte die Reithalle förmlich zum Beben. Glam traf zwei der sechs Bandmitglieder zum Interview und wollte erst einmal herausfinden, wie die Band auf den Namen Otto Normal kam. Eine Geschichte, wie sie kaum jemand erwartet hätte. «Wir sassen im Proberaum und machten neue Probetermine ab. Da fragte einer der Band, was er jetzt in die Agenda schreiben sollte. Jemand rief Otto und ein weiterer ergänzte mit Otto Normal», so Luc zur Geschichte des eher aussergewöhnlichen Namens.

Aussergewöhnliches One Shot Video

So aussergewöhnlich wie der Name, so aussergewöhnlich auch ihr Musikvideo. Für eines ihrer Videos lernten sie ihre Texte rückwärts; auch Klavier, Gitarre und das Schlagzeug mussten ihre Bewegungen umgekehrt lernen.

(Video: Telebasel)

Und so sieht das Resultat nun aus: