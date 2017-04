Tausende Syrer verlassen belagerte Orte

Busse stehen für die Evakuierung bereit. (Bild: keystone/Syrian Central Military Media, via AP)

Nach einem Abkommen zwischen Regierungskräften und Rebellen haben in Syrien Tausende Zivilisten und Kämpfer vier belagerte Orte verlassen. Damit wird eine Einigung umgesetzt, die Medien zufolge vom Iran und von Katar vermittelt worden war. Die Opposition kritisiert sie als Zwangsbevölkerungsaustausch.

Begleitet von Krankenwagen verliessen am Freitagmorgen, 4. April 2017, etwa 60 Busse mit rund 2’300 Menschen die beiden von regierungstreuen Kräften belagerten Orte Madaja und Sabadani nahe der Grenze zum Libanon, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte und regierungsnahe Medien meldeten.

«Die Menschen sind traurig, aber sie hatten keine Wahl», sagte der Aktivist Nahel Nur über Telefon der Nachrichtenagentur dpa. «Es ist, als liesse man sein ganzes Leben zurück.»

Zugleich hätten etwa 75 Busse rund 5’000 Einwohner aus den von Rebellen belagerten Orten Fua und Kafraja gebracht, hiess es weiter. Diese beiden Orte werden vor allem von Schiiten bewohnt, die in Syrien eine Minderheit sind. Schon am Mittwoch hatten die Konfliktparteien Gefangene ausgetauscht.

In den vergangenen Monaten waren nach Abkommen zwischen Regierung und Rebellen bereits mehrere von der Regierung belagerte Orte evakuiert worden. Die Opposition wirft den Regierungskräften vor, diese Gebiete durch Aushungern und Bombardierungen zur Aufgabe gezwungen zu haben.

Vorwürfe aus den USA

US-Botschafter Kenneth Ward warf Syrien vor, noch immer Chemiewaffen zu besitzen und sie bewusst einzusetzen. Moskau unterstütze Syrien dabei, «die Wahrheit zu verbergen» und schütze das Land vor den Konsequenzen, erklärte Ward bei einer Sondersitzung der Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) in Den Haag.

Als Reaktion auf den Angriff hatten die USA einen syrischen Luftwaffenstützpunkt bombardiert. Damaskus weist jede Verantwortung zurück.

Das US-Militär wies den Vorwurf der syrischen Armeeführung zurück, wonach bei einem Luftangriff der Anti-IS-Koalition auf ein Giftgaslager der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien Hunderte Menschen getötet wurden. Es handle sich um eine gezielte Falschinformation, teilte der Sprecher des US-Militärs in Bagdad, John Dorrian, mit.

Aus anderen Quellen gab es keine Berichte, die die Angaben der syrischen Armeeführung bestätigten. Auch das russische Verteidigungsministerium hat nach eigenen Angaben keine Informationen, die Berichte über den Tod von Menschen bestätigen.

Versehentlich Verbündete beschossen

Die Anti-IS-Koalition tötete unterdessen nach Angaben der USA versehentlich 18 Kämpfer der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF). Verbündete Kräfte hätten das Ziel als Stellung der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) identifiziert und einen Luftangriff angefordert, teilte das US-Militär mit. Die von den USA angeführte Allianz unterstützt eine Offensive der SDF gegen den IS.

(sda dpa)