Rega in Basel – aber wieso?

(Video: Telebasel)

Mash ist der Frage nachgegangen, warum der rot-weisse Helikopter in Basel und der Region unterwegs ist und was seine Hauptaufgabe ist.

Jeder kennt es: Du sitzt an einem warmen Sommerabend am Rheinufer in der Stadt und geniesst das Leben. Plötzlich hörst du ein lautes Dröhnen, welches immer näher kommt. Meist handelt es sich um den Helikopter der Rega, welcher auf dem Spitaldach des Universitätsspitals landen möchte.

Mash ist nun der Frage nach gegangen, was der Grund dafür ist. Denn bekannt ist der Hubschrauber vor allem in den Bergregionen. Aber die Basis in Basel ist gar nicht so unwichtig, wie sie scheint. Im Gegenteil, die Basisstation Basel ist eine der wichtigsten der Rega. Kein Helikopter fliegt so viele Einsätze im Jahr wie jener in Basel. «Wir fliegen vor allem nachts, meist sind es Verlegungen von kleineren Spitäler in Zentren», erzählt uns Jean-Jacques Erne, Basisleiter.