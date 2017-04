Nichts mit ‹buon appetito›: Mafia-Boss wird beim Grillieren verhaftet

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erfolgte der Zugriff am Vortag in der Kleinstadt Massa e Cozzile bei Pistoia, wo sich das Paar gerade auf einem Balkon aufhielt.

Der 56-jährige Sizilianer Concetto Bonaccorsi war im vergangenen Jahr von einem dreitägigen Freigang nicht ins Gefängnis in Neapel zurückgekehrt. Bonaccorsi verbüsst eine lebenslange Haftstrafe wegen Drogenhandels und Mordes.

Er zählt zum sogenannten Stidda-Clan, der mit der traditionellen Cosa Nostra rivalisiert. Zum Strafregister Bonaccorsis zählt der Mord am Boss eines verfeindeten Clans und die Verwicklung in einen Krieg zwischen Mafia-Banden, in dem rund hundert Menschen getötet wurden.

Die erste Verhaftung des Mafia-Bosses erfolgte 1991 unter filmreifen Umständen: Die Polizei umstellte damals die Kirche in Catania, in der Bonaccorsis Trauung anstand. Die Gesetzeshüter willigten ein, Bonaccorsi die Handschellen erst anzulegen, nachdem er das Ja-Wort gegeben hatte. (sda)