Mehrere Feuerwehrautos und Ambulanzen sind vor Ort. (Bild: Telebasel)

Basel In der Kannenfeldstrasse 15 brennt’s

In der Kannenfeldstrasse 15 brannte es am Freitagmorgen, 14. April 2017, gegen 10:45 Uhr. Mehrere Feuerwehrautos und zwei Ambulanzen waren am Brandort zu sehen.

Laut der Einsatzzentrale der Polizei Basel-Stadt ist es keine grosse Sache gewesen. Es sei eine rauchende Pfanne gewesen. Es habe stark geraucht, die Feuerwehr habe es schnell unter Kontrolle gebracht. Ob es Verletzte gab, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die Einsatzkräfte seien um 11:30 Uhr noch vor Ort gewesen, so der Sprecher der Einsatzzentrale.

Auch interessant