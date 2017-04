Das sagt Urs Fischer zum Trainerwechsel

Der Telebasel Sport Beitrag vom 14. April 2017.

Urs Fischer erläutert in einer Stellungsnahme die wichtigsten Punkte zum Trainerwechsel.

Das Spitzenspiel am vergangenen Sonntag gegen die Berner Young Boys wartete die künftige FCB-Führung noch ab, ehe sie bekannt gab was unausweichlich schien: Urs Fischer wird ab kommender Saison nicht mehr an der Seitenlinie des FC Basels stehen.

Die Gründe für den Trainerwechsel klingen logisch: Die neue sportliche Leitung des FCB unter Marco Streller wolle einen kompletten Neuanfang und den wichtigsten Mitarbeiter eigenhändig aussuchen und einstellen. Kommt dazu, dass Urs Fischer als FCZ-Urgestein und mit seinem «Züridütsch» irgendwie nicht ins neue Konzept ‹Für immer Rot-Blau› passen will.

Deshalb kam der Beschluss für den FCB-Trainer auch nicht allzu überraschend: «Wir wussten, dass es auf der Trainerposition Veränderungen geben würde, falls das neue Konzept angenommen wird. Und dass die designierte Führung dann auch mit einem neuen Trainer in die neue Saison starten würde.»

Über den Plan des neuen Konzepts wurde Urs Fischer von Bernhard Heusler und Georg Heitz bereits im Januar im Trainingslager in Spanien informiert

Trainer in Spiellaune

Urs Fischer könne den Entscheid der designierten FCB-Führung verstehen und kann damit gut umgehen, wie er selber sagt. Seine – der Öffentlichkeit zumindest – ungewisse sportliche Zukunft hindern ihn zumindest nicht daran, sich vor dem Mannschaftstraining spielerisch zu vergnügen. Mit Assistenztrainer Markus Hoffmann misst sich Urs Fischer in Passgenauigkeit.