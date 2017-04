Wie in Basel besetzte Häuser geräumt werden

Der Telebasel News Beitrag vom 13. April 2017.

Die SP Basel-Stadt will das Zürcher Modell prüfen. Die FDP ist dagegen. Und das Justiz- und Sicherheitsdepartement erklärt, wie in Basel die Praxis bei der Räumung von besetzten Häusern ist.

In Zürich wird seit einigen Jahren ein Modell angewandt, das die Faktoren definiert, die zur Räumung einer besetzten Liegenschaft führen. Diese sind:

Die polizeiliche Räumung setzt einen gültigen Strafantrag voraus und zudem einen der drei folgenden Sachverhalte:

• Abbruch-/Baubewilligung: Eine rechtskräftige Abbruchbewilligung oder eine rechtskräftige Baubewilligung inkl. Baufreigabe liegt vor. Die unverzügliche Aufnahme der Abbruch-/Bauarbeiten muss belegt werden.

• Neunutzung: Die rechtmässige Nutzung der Liegenschaft für die Zeit nach deren Räumung kann durch Vertrag mit Drittpersonen oder vergleichbaren Unterlagen in Aussicht gestellt und belegt werden.

• Sicherheit/Denkmalschutz: Die Besetzung gefährdet unmittelbar die Sicherheit von Personen oder denkmalgeschützte Bauteile oder Einrichtungen.

Die Basler SP will dieses Modell für Basel-Stadt prüfen lassen (Telebasel berichtete). Die FDP BS ist damit nicht einverstanden. «Grundsätzlich halten wir von diesem Vorschlag relativ wenig», so FDP-Vizepräsident Daniel Seiler. Denn dem eigentlichen Problem, der Wohnungsnot, werde so nicht entgegengewirkt. Seiler ist der Meinung, dass durch das sogenannte Zürcher Modell die Hauseigentümer enteignen würde, bis sie beweisen könnten, dass sein einen Nutzungsplan hätten.

Zuerst der Strafantrag

Wie eine Räumung in Basel abläuft, erklärt Toprak Yerguz, Sprecher der Justiz- und Sicherheitsdirektion. «Im Kanton Basel-Stadt gibt es bei Räumungen von besetzten Häusern einen klaren und bewährten Ablauf.» Zuerst müsse ein klarer und gültiger Strafantrag vorliegen vonseiten der Liegenschaftseigentümer. «Diese müssen dann auch garantieren können, dass die Liegenschaft nach der Räumung nicht erneut besetzt wird – sei es durch bauliche Massnahmen oder durch Wachpersonal.»

Daniel Seiler findet die Praxis von Basel-Stadt gut. «Man könnte sogar noch etwas härter vorgehen», sagt er. Und auch die Polizei ist der Ansicht, es gebe in Basel genug klare Vorschriften fürs Vorgehen bei Häuserräumungen. «Ob ein neues Modell geprüft wird, liegt aber klar in den Händen der Politik», so Toprak Yerguz.