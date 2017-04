(Archivbild: Keystone/AP Photo/eglin air force base)

Erstmals haben die US-Streitkräfte ihre stärkste nicht-atomare Bombe in einem Kampfeinsatz abgeworfen. Der rund 10'000 Kilogramm schwere Sprengkörper traf einen ‹Tunnelkomplex› der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Osten Afghanistans.

Das teilte ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums am Donnerstag, 13. April 2017, mit. Die Waffe des Typs GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast wird im Militärjargon als ‹Mutter aller Bomben› bezeichnet. Eingesetzt wurde sie den Angaben zufolge im Achin-Distrikt in der Provinz Nangarhar. Dort war am vergangenen Wochenende ein US-Soldat im Einsatz gegen die Dschihadisten getötet worden.

(sda afp)