Reihe 8 und eine Begegnung mit Gott

(Video: Telebasel)

Im Kinomagazin Reihe 8 vom 13. April 2017 lernt Mack durch eine wundersame Begegnung mit dem Verlust seiner Tochter umzugehen. Im französischen Meisterwerk ‹Mal de Pierres› wir die hübsche Gabrielle auf Verlangen der Eltern verheiratet. Mit einer spannenden Geschichte fesselt ‹Gold-Gier hat eine neue Farbe› die Zuschauer. Die Filmreihe ‹Fast & Furious› geht in den achten Teil und für Spass ist mit der Komödie ‹Abgang mit Stil› gesorgt.

‹Die Hütte – Ein Wochenende mit Gott›

Sam Worthington spielt im Film den Vater Mackenzie, dessen jüngste Tochter plötzlich verschwindet. Die letzte Spur führt ihn in eine Schutzhütte im Wald, ganz in der Nähe des Camping-Orts der Familie. Während sich Mack immer noch in tiefster Trauer befindet, erhält er eine ihm unbekannte Einladung in diese Hütte. Was und wen er auf dieser Reise antrifft, wird seine Weltanschauung verändern.

(Video: Youtube / Kinocheck)

‹Mal de Pierres›

Gabrielle ist eine hübsche, junge Frau auf der Suche nach Liebe. Mit ihrer frühen Sexualität löst sie Anfang der vierziger Jahre einen Skandal aus. Nicht aus Liebe, sondern nach dem Wille der Eltern wird sie mit einem spanischen Landwirt verheiratet. Als Gabrielle wegen ihrer Krankheit zur Kur in die Schweiz muss, trifft sie während der Therapie auf André. Sie verspührt wieder die Lust nach leidenschaftlicher Liebe, nachdem sie Jahre lang in einer starren Vernunftehe lebte.

(Video: Youtube / Kinocheck)

‹Gold-Gier hat eine neue Farbe›

Im Thriller Gold geht es um Kenny, der im Jahr 1988 sein Haus und sein gesamtes Vermögen verliert. In einem Vollrausch hat er die Vision, Bodenschätze im indonesischen Dschungel auszugraben. Tatsächlich macht er den grössten Goldfund des Jahrzehnts. Der plötzliche Reichtum verändert Kennys leben grundsätzlich. Für ihn geht es nun darum, das Geld auch zu behalten.

(Video: Youtube / Kino Trailer und Blockbuster)

‹Fast & Furious 8›

Im achten Teil der ‹Fast & Furious› Reihe stellt sich Dom ausgerechnet gegen seine Freunde. Die Gang kann es nicht fassen und vermutet, dass nicht der ‹wirkliche› Dom dahinter steckt. Es stellt sich heraus, dass eine High-Tech-Terroristin auf ihn einwirkt. Mit viel Auto-Action und atemberaubenden Stunts will die Gang die Terroristin stoppen.

(Video: Youtube / Kinocheck)

‹Abgang mit Stil›

Die schockierende Nachricht, dass alle Rentenzahlungen eingefroren werden, bewegt die drei alten Eisen einen Banküberfall auszuüben. Morgen Freeman und Michael Caine sind zwei hochkarätige Hollywoodstars im Film. Mit ihrem etwas unbeholfenen Versuch sorgen die drei Freunde für eine rasante Komödie mit vielen Lachern.

(Video: Youtube / Kinocheck)

Willst du auch Kinoreporter sein? Dann schreibe ein Mail an reihe8@telebasel.ch.