Joël Rominger hat für Telebasel nachgeschaut, wie es in Basel an Ostern wettertechnisch aussieht. (Video: Joël Rominger)

Basel Wird das Wetter über Ostern doch nicht so schlecht?

Wer hofft nicht auf sonnige und schöne Tage über Ostern? So schön wie in den vergangenen Tagen wird es wohl nicht. Wetterexperte Joël Rominger zeigt, worauf man sich an Ostern einstellen muss.

Das Osterwetter werde nicht so sonnig und schön wie in den vergangenen Tagen, so Joël Rominger. Jedoch sei es immerhin doch oft trocken – also immerhin kein Regen! Vor allem am Karfreitag bleibe das Wetter auf der trockenen Seite, es gibt ein Sonnen-Wolken-Gemisch. Der Samstag wird laut Joël Rominger der grauste Tag des Osterwochenendes: Wechselweise sei es stark bewölkt, am Morgen werde es auch ein wenig nass. Am Ostersonntag und -montag gebe es nach Stand Donnerstag ein wechselhaftes Gemisch aus vielen Wolken, teilweise aber auch Sonne, auch ein Platzregen könnte mal vorkommen. Also lohnt sich ein Blick auf das Wetterradar – dann kann man die Ostern laut Rominger auch draussen geniessen.

