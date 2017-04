(Video: Telebasel)

Schweiz Osterferien im Tessin? Jetzt stauts am Gotthard

Stau am Gotthard, das hat schon so seine Tradition. Wer seine Osterferien trotzdem im sonnigen Tessin verbringen will, soll sich jetzt auf den Weg machen. Ab 15 Uhr stauts wohl bis zu zwölf Kilometer am Gotthard.

Jetzt noch in den Süden fahren, ist das eine gute Idee? Zum Teil. «Jetzt gerade ist noch ein guter Zeitpunkt», erklärt Jessica Ladanie von viasuisse. Ab 15 Uhr nehme dann der Stau am Gotthard zu. «Acht bis zehn Kilometer sind zu erwarten, und das bis Mitternacht.» Knapp drei Stunden steht es sich vor dem Gotthard. Wie sich der Stau genau entwickeln wird, ist aber unklar. «Da das Wetter hier in der Region nicht berauschend sein wird, wird es wohl viele Kurzentschlossene geben», so Jessica Ladanie. Für Spontane ist wohl der Stau vorprogrammiert. Worst-Case am Montag Weil für viele der Arbeitsalltag am Dienstag wieder beginnt, will man seine freien Tage auch möglichst lange auskosten. Aber eine frühe Rückreise lohnt sich; denn am Ostersonntag wird mit den ersten Staus gerechnet. Mit sechs Kilometern am Nachmittag, abends mit bis zu zehn Kilometern. «Am Ostermontag ist das Worst-Case-Szenario für alle Rückkehrer», meint Jessica Ladanie. «Blechkolonnen werden ab 10 Uhr erwartet.» Ab 15 Uhr verlängert sich der Stau gar auf zehn bis zwölf Kilometer. Die Wartezeit beträgt mindestens drei Stunden. Trotzdem sei der Stau auf der Heimfahrt wohl geringer einzuschätzen, als bei der Hinfahrt. Er könnte besser verteilt sein, da die Osterferien noch eine Weile andauern, vermutet Jessica Ladanie. Alternative: San Bernardino Die übliche Alternative ist die San-Bernardino-Route. Aber auch dort sei Stau möglich, warnt die Expertin. Im Gegensatz zum Gotthard laufe er aber dynamisch. Es sei kein Dosierungsstau, was für viele angenehmer sei. Und: «Man sieht ein tolles Panorama.» Sie warnt aber auch, dass die Strassen nicht immer perfekt erschlossen seien. Bei einem Unfall werde der Tunnel komplett gesperrt und Ausweichmöglichkeiten seien gering. Ferien in der Region Es muss aber gar nicht immer das Tessin sein. Telebasel stellte zusammen, wie man seine Osterferien auch hier in der Region verbringen kann.

Auch interessant