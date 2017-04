Wie will er die Kleinpartei wieder zur Volkspartei machen? Der 33-jährige Balz Herter soll am 22. Mai Präsident der Basler CVP werden. (Bild: zVg)

Basel Kriegen Sie die CVP aus dem Jammertal, Balz Herter?

Gehört eine Unter-5-Prozent-Partei noch in die Regierung? Wenn es mit der CVP Basel-Stadt so weiter geht, werden sich die Leitartikler bei den nächsten Wahlen in drei Jahren genüsslich mit dieser Fragestellung auseinandersetzen. Dieses Szenario des Grauens soll Fast-schon-Präsident Balz Herter (33) verhindern. Nur wie? Mit mehr «C»? Oder mehr Handschlag mit der SVP? Im Talk Balz Herter, ab 18:40 Uhr.

Es ist wirklich so: 9,3 Prozent im 2008, 7,3 Prozent im 2012, 5,9 Prozent im 2016 – wenn die Kurve linear abschüssig bleibt, gibt es im Herbst 2020 für die einstige bürgerliche Grosspartei noch 4,9 Prozent. Den Nationalratssitz verlor Markus Lehmann im Jahre 2015 (nachdem er ihn vier Jahre davor nur mit dem Support des Wahlgesetzes hatte halten können). National verliert die Partei seit 1979 (21,3 Prozent) bei jeder Wahl (Ausnahme: 2007, Gewinn: 0,1 Prozent), und steht heute bei 11,6 Prozent. Und dies obwohl die CVP (auch in Basel) mit der «Mal mit links – mal mit rechts»-Politik bei Abstimmungen oft auf der Gewinnerseite steht. Balz Herter, der am 22. Mai wohl mit Akklamation zum neuen Präsidenten gewählt wird (einziger Kandidat), erkannte zwei Gründe: Es fehle an «Schwung» und «klarem Profil». Dies festzustellen, ist nicht schwer, es zu ändern wohl sehr. Einer der Zankäpfel heisst SVP: Unvergessen bleibt es, wie die Parteibasis 2011 entgegen der Parteispitze dem Basler SVP-Chef Sebastian Frehner im Kampf um den Ständeratssitz die Unterstützung verweigerte. Balz Herter sagte der BZ, es sollten die Parteien «rechts der SP zusammenstehen», um Erfolge zu feiern. Dabei stammt Balz Herter aus einem «linken» Haushalt. Sein Vater war der Journalist Martin Herter (AZ, Doppelstab), der 2001 verstarb. Drei Jahre später trat Balz der CVP bei. Er ist Neffe von Nationalrat Christoph Eymann. Prominenz kann in der Politik nicht schaden. Zudem ist der Kleinbasler auch via Vereinsleben auf Du mit dem Normalbürger: als Vizepräsident Feuerwehrverband beider Basel, als Vorgesetzter E.E. Gesellschaft zum Greifen, als Mitglied der E.E. Zunft zum Goldenen Stern oder trommelnd als Tambour bei den «Rhyschnoogge 1930». Wie will Balz Herter seine Kleinpartei wieder zur Volkspartei machen – trotz oder gerade wegen des konservativen Schweizer Präsidenten Gerhard Pfister? Wie hält er es mit dem «C» im Parteinamen? Im Talk am 13. April 2017, um 18:40 Uhr und ab 19:10 Uhr stündlich.

Was geschah bisher

Auch interessant