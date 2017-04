Telebasel Regio vom 13. April 2017.

Baselland «Kamera läuft»: Regio am Movie-Camp

Es sind Osterferien und die Kinder haben keine Schule. Was nun, Langeweile pur? Nein, denn es gibt viele Ferienbeschäftigungen in der Region. Jean-Christophe Nigon hat für Regio eine besucht: Das Movie-Camp in Münchenstein mit Giacun Caduff.

«Kamera läuft», «Ton läuft», «Szene 2b, Take 5», «Action» und dann «Cut»: Das hört man im Movie-Camp aus den Mäulern der Kleinen. Und die Teilnehmer lernen im Movie-Camp vom Profi: Giacun Caduff, der mit dem Kurzfilm ‹La femme et le TGV› für einen Oscar nominiert war, ist der Camp-Direktor des Movie-Camps: Dieses findet einmal im Jahr statt, immer in der erste Woche der Osterferien. Insgesamt seien es dieses Jahr 76 Teilnehmer, erzählt Gicaun Caduff. Grosse Ziele Lenny ist im Movie-Camp Kameramann: «Ich möchte später auch mal Kameramann werden, darum bin ich auch in dieses Camp gekommen, um zu schauen und damit ich auch zuhause mal Sachen drehen kann», erzählt er. Warum möchte er gerade Kameramann werden, fragt ihn Jean-Christophe: «Mein Götti ist es schon und ich bin sehr begeistert von dem Beruf.» Aber für einen Film braucht es nicht nur Kameramann und Co., sondern auch einen Cut: Jan ist einer der Teilnehmer, der für das Schneiden der Filme zuständig ist. Er habe das Schneiden hier im Movie-Camp in Workshops gelernt und sich auch einiges selber beigebracht. Jan mache auch in der Freizeit sehr viel, das mit Filmen zu tun habe, erzählt er. Und auch in den Ferien filme er: «Ich mache einen Ferienfilm für die Familie.» Elia sitzt auch vor dem Computer und schneidet an einem Film. Und auch er könne sich vorstellen, das später auch beruflich zu machen: «An eine Filmhochschule zu gehen, wäre sehr cool.»

