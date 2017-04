Der britische Schauspieler Jude Law wird die Rolle des Albus Dumbledore in der ‹Fantastic Beasts›-Fortsetzung übernehmen. (Bild: keystone)

International Jude Law wird jungen Dumbledore spielen

Schauspieler Jude Law (‹Grand Budapest Hotel›) wird die Rolle des jungen Zauberers Albus Dumbledore übernehmen. In der Fortsetzung des Films ‹Fantastic Beasts and Where to Find Them› stellt er den Charakter dar, lange bevor dieser zum Schulleiter von Hogwarts wird.

Der Dreh soll im Sommer beginnen, der Kinostart ist für November 2018 vorgesehen. Insgesamt sind fünf Filme einer ‹Fantastic Beasts›-Reihe geplant, deren Vorlagen von J.K. Rowling geschrieben wurden. Der erste Film, der im vergangenen Jahr ins Kino kam, brachte nach Angaben des Studios mehr als 813 Millionen US-Dollar weltweit ein. Der Zauberer Dumbledore wurde in den ‹Harry Potter›-Filmen von zwei Schauspielern dargestellt: zuerst von Richard Harris und nach dessen Tod von Michael Gambon. Der Trailer zum ersten Teil der ‹Fantastic Beasts›-Reihe: (Video: Youtube) (sda dpa)

Was geschah bisher

Auch interessant