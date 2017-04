Der Telebasel News Beitrag vom 13. April 2017.

Basel FCB-Fangräber auf dem Hörnli in Aussicht

Andere Städte und Clubs kennen es schon, in der Schweiz wäre es ein Novum; Ein Grabfeld für Fussballfans, die über den Tod hinaus ihrem Club Treue schwören möchten. Der Friedhof Hörnli zeigt sich offen dafür, SVP-Grossrat Heinrich Ueberwasser will jetzt von der Regierung wissen, was es für die Umsetzung braucht.

