Mehrmonatige Ermittlungen der Kantonspolizeien Baselland, Jura und Solothurn zusammen mit der französischen Polizei führten zur Festnahme. (Symbolbild: pixabay.com)

Region In der Schweiz aktive Einbrecher in Mülhausen (F) festgenommen

Eine Einbrechergruppe, die in der Schweiz aktiv gewesen war, hat die französische Polizei in Mülhausen (F) festgenommen. Die Rumänen sollen für zahlreiche Einbruchdiebstähle in den Kantonen Jura, Solothurn und beiden Basel verantwortlich sein.

Die mutmasslichen Einbrecher sind am Mittwochmorgen, 12. April 2017, in Mulhouse festgenommen worden, wie die Behörden am Donnerstag mitteilten. Vorausgegangen waren mehrmonatige Ermittlungen der Kantonspolizeien Baselland, Jura und Solothurn zusammen mit der französischen Polizei. Eingebrochen entlang der schweizerisch/französischen Grenze waren die Mitglieder der Gruppierung in den vergangenen Monaten. Die verhafteten Personen befinden sich in Frankreich in Haft. Die Behörden geben aus taktischen Gründen weder die Anzahl der Festgenommenen noch andere Details bekannt. (sda)

