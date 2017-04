Das Leben und Schaffen Monteverdis

Ein Mann mit einer Leidenschaft: Peter Monteverdi im Jahr 1990. (Bild: keystone)

Der in Binningen geborene Peter Monteverdi war vieles: Rennfahrer, Autobauer, Unternehmer und Visionär. Das seinem Schaffen gewidmete Museum in Binningen ist nun nach Luzern ins Verkehrshaus gezogen. Aus diesem Anlass rollen wir den Teppich nochmals ganz von vorne auf und blicken zurück auf ein Leben mit Höhen und Tiefen.

Dass Peter Monteverdi eine Faszination für Autos hegte, ist keineswegs Zufall, wo er doch wortwörtlich in einer Autowerkstatt aufgewachsen ist. Sein Vater, Rosolino Monteverdi betrieb nämlich seit 1926, also bereits acht Jahre vor der Geburt seines Sohnes, eine Werkstatt in Binningen.

Nach dem Tod seines Vaters im Jahr 1954 übernahm Monteverdi die Garage. Er fuhr zwischenzeitlich erfolgreich Rennen und baute sich seine Autos teilweise selbst. Nach einem gröberen Unfall hängte er den Rennfahrerhelm jedoch an den Nagel und funktionierte die Werkstatt seines Vaters zu einer Verkaufsstelle für Luxusautos um. Mit 23 Jahren erhielt er die Lizenz, in der Schweiz Ferraris zu verkaufen, was ihn zum jüngsten Ferrari-Händler weltweit machte. Es folgten weitere Akquisitionen von teuren Automarken wie Lancia, Bentley oder Jensen.

Die goldenen Jahre

Doch das war dem noch jungen Automobilbauer nicht genug. Ab 1967 baute Monteverdi seine ersten eigenen Sportwagen. Dabei hatte er die Vision die Sportlichkeit eines Ferraris mit der Eleganz eines Rolls-Royce zu verbinden. Die Sportwagen-Reihe High Speed 375 war geboren. Die Fahrzeuge dieser Gattung entwickelte und verkaufte er bis ins Jahr 1976 mit grossem Erfolg. Dann entschied er sich auf Luxus-Limousinen und -Geländewagen umzustellen.

In der Bildergalerie bieten wir Ihnen eine kleine Übersicht über die diversen Monteverdi-Modelle:

1/14 Der Schweizer Autorennfahrer Gregor Foitek, links, und der Schweizer Rennstallbesitzer und Autobauer Peter Monteverdi stellen im Juli 1990 einen Rennwagen des Teams Monteverdi vor. (KEYSTONE/Str)

2/14 Der Monteverdi Special (1950-1952). Peter Monteverdi konstruierte sein erstes Fahrzeug im Alter von 16 bis 18 Jahren. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)

3/14 Detail des Monteverdi Special (1950-1952). (KEYSTONE/Georgios Kefalas)

4/14 Nochmal eine andere Ansicht des Monteverdi Special (1950-1952). (KEYSTONE/Georgios Kefalas)

5/14 Das Lenkrad des Monteverdi Special (1950-1952). (KEYSTONE/Georgios Kefalas)

6/14 Das Monteverdi Palm Beach Cabriolet (1974). (KEYSTONE/Georgios Kefalas)

7/14 Das Monteverdi Palm Beach Cabriolet (1974). (KEYSTONE/Georgios Kefalas)

8/14 Innenraum des Monteverdi Palm Beach Cabriolets (1974). (KEYSTONE/Georgios Kefalas)

9/14 Monteverdi High Speed 375 S Coupe (1970). (KEYSTONE/Georgios Kefalas)

10/14 Die Frontpartie des Monteverdi High Speed 375 L Viersitzer-Coupes (1969). (KEYSTONE/Georgios Kefalas)

11/14 Das Monteverdi High Speed 375 L Viersitzer-Coupe (1969). (KEYSTONE/Georgios Kefalas)

12/14 Das Rohrrahmen Chassis des Monteverdi Hai (1970). (KEYSTONE/Georgios Kefalas)

13/14 Monteverdi Formel 1 Wagen (1991). (KEYSTONE/Georgios Kefalas)

14/14 Der Schriftzug des Monteverdi High Speed 375 S Prototyps (1967). (KEYSTONE/Georgios Kefalas)



























Anfangs erfreuten sich die neuen SUVs noch einer grossen Nachfrage. Den grössten kommerziellen Erfolg feierte er mit seinem Monteverdi Safari, der von 1976 bis 1982 gebaut wurde. Doch zu schwer und altmodisch gebaut waren seine Autos. Die Nachfrage schrumpfte und eine Umrüstung hin zu einer Leichtbauweise hätte zu viel Geld gekostet, erklärt Paul Berger, Präsident Stiftung Peter Monteverdi Automobilbau, gegenüber Telebasel. Folglich wurde die Produktion 1984 eingestellt. Die Werkstatt wurde nur ein Jahr später in ein Museum umgewandelt, welches nun, 37 Jahre nach der Eröffnung, endgültig geschlossen wurde.

Das frühe Ende eines Visionärs

Nach seiner Karriere als Autobauer zog sich Peter Monteverdi immer mehr zurück. Sein ständiger Begleiter war sein ehemaliger Lebensgefährte Paul Berger, der bis heute noch Inhaber der Monteverdi Automobile AG ist. Nach einigen Jahren im Exil in Marokko starb Monteverdi 1998 im Alter von 64 Jahren in seinem Geburtsort in Binningen an Krebs.

Seine Leidenschaft und sein Schaffen leben jedoch im Verkehrshaus Luzern weiter.

