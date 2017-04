Beschädigung an Veranstaltungslokal der Grauen Wölfe

In der Nacht auf Mittwoch, 12. April 2017, übten unbekannte Täter einen Angriff auf das Lokal Hazal Dügün Salonu in Reinach BL aus. Es entstand ein Sachschaden, eine Anzeige ist bei der Polizei Basel-Landschaft eingegangen.

Der Hazal Saal in Reinach sollte der Gruppierung der Grauen Wölfe für eine Veranstaltung dienen. Gemäss der Onlineplattform ‹linksunten.indymedia.org› wurde angegeben, dass sie den Saal nach den Abstimmungen zur Verfassungsänderung in der Türkei nutzen würden. Bereits am 18. März 2017 sollte eine Veranstaltung der Grauen Wölfe in diesem Saal stattfinden. Da ein Sicherheitsrisiko bestand, wurde die Veranstaltung durch die Baselbieter Polizei verboten.

Botschaft an Graue Wölfe

Die Vandalen hinterliessen nicht nur eine zerschlagene Eingangstüre und das verklebte Schloss, sondern auch eine Botschaft: «GRAUE WÖLFE = MÖRDERBANDE».

Über die Onlineplattform ‹linksunten.indymedia.org› liessen die ‹Anarchisten aus der Region›, wie sie sich selbst nennen, weiter verlauten, dass beim Stattfinden einer weiteren faschistischen Veranstaltung der Besitzer des Saals nicht lange auf eine Antwort warten müsse.

Auf Anfrage von Telebasel bestätigte die Baselbieter Polizei, dass eine Anzeige für den Fall eingegangen sei. Über die mutmasslichen Täter konnte zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts gesagt werden.