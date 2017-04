Was wollen Sie mit der Kaserne erreichen, Herr Lunin?

Weltweit vernetzt: Sandro Lunin (59) übernimmt ab Juli 2018 die Leitung der Kaserne Basel (Bild: © Christian Altorfer, ZVG)

Es herrschte Wehklagen allerorten, als Carena Schlewitt ihren Weggang bekanntgab. Sie hatte die Kaserne aus der Krise geholt und erfolgreich als grösstes Zentrum für die freie zeitgenössische Theater-, Tanz- und Performanceszene in der Nordwestschweiz positioniert. Aber nun erhält die Kaserne mit Sandro Lunin einen überaus kompetenten, global vernetzten Nachfolger. Telebasel stellt ihn im Talk vor, ab 18:40 Uhr.

Der Zürcher Sandro Lunin (1958) hielt es nicht lange in seinem angestammten Beruf auf. Der Primarlehrer (Abschluss 1978) übernahm Stellvertretungen, wirkte in einem Kollektivrestaurant, ging auf Reisen, versuchte sich als Alphirt. Man muss die Zeit verstehen: 1980, Zürich brannte. Die dortige Jugendbewegung riss die Schweiz aus dem Schlaf der Unschuldigen. Das Theaterfestival wurde gegründet, mit Demos und Aktionen die ‹Rote Fabrik› erobert, das neue Zentrum für die Alternativkultur der Schweiz. Bands wie ‹Yello›, ‹Grauzone› und ‹The Young Gods› waren die radikale Gegenbotschaft zum angepassten Disco-Bünzlitum.

Vom Techniker zum Theaterkenner

Mittendrin Sandro Lunin, der statt Schule zu geben im Neumarkttheater erstmals als Techniker arbeitete, später als Regieassistent. Parallel wirkte er als technischer Leiter des neuen Theaterfestivals mit. Eine Theatermacherkarriere von unten herauf sozusagen. Die BZ schreibt: Mit dem Spektakel auf der Landiwiese am See kam ein frischer Wind in die Stadt, der das Klima der Theaterszene bis heute durchweht. Das Festival lädt Theaterproduktionen aus allen Kontinenten nach Zürich. «Mir öffnete sich eine riesige Welt», erzählt Lunin. «Ich entdeckte, was Theater und Tanz auch sonst noch sein können.»

Es folgten die prominentesten Stationen, die die freie Theater- und Tanzszene in der Deutschschweiz anbieten kann: Das Theaterbüro des Kulturzentrums «Rote Fabrik» (1989-97), das Schlachthaus des Theater Bern (künstlerische Leitung 1997 – 2007), anschliessend die künstlerische Leitung des Festivals Zürcher Theater Spektakel. Lunin gründete die internationale Jugend-Theater-Plattform ‹Blickfelder – Theater für ein junges Publikum›, war an der Gründung des Berner Theatertreffens “auawirleben” beteiligt.

Die Kommentare waren einhellig: Lunin sei «ein begnadeter Netzwerker und passionierter Theaterförderer», ein «versierter und gut vernetzter Kenner der internationalen Theater- und Tanzszene». Was will er in Basel bewirken?

Im Talk spricht der 59-Jährige über seine Liebe zum Theater des Nahen Ostens oder Afrikas, zur freien Szene der Schweiz und warum ihn, den Zürcher, die Kaserne Basel so anzog. Ab 18:40 Uhr.