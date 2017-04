Geringe Bakterien-Werte in Baselbieter Turnhallen-Duschen

Werte liegen nur leicht über dem vom Bundesamt für Gesundheit definierten Zielwert. (Symbolbild: pixabay)

Legionellen in Duschen von Baselbieter Schulturnhallen stellen nur ein moderates Gesundheitsrisiko dar, wie Untersuchungen ergeben haben. In Einzelfällen hat das kantonale Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (ALV) Massnahmen angeordnet.

In 54 der 123 untersuchten Schulturnhallen wurden in den Warmwassersystemen Legionellen nachgewiesen, wie die Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion am Mittwoch mitteilte. Insgesamt sind in 142 von 413 Proben aus Warmwasserboilern und Duschen Keime gefunden worden.

Die durchschnittliche Konzentration betrug im Median 1’500 koloniebildende Einheiten pro Liter (KBE/L). Dies liegt gemäss der Mitteilung nur leicht über dem vom Bundesamt für Gesundheit definierten Zielwert von 1000 KBE/L.

Bei den Untersuchungen, die zwischen September und Dezember 2016 durchgeführt worden waren, wurden Werte von 100 bis 268’000 KBE/L gemessen. Spitzenwerte seien etwa bei Duschköpfen gemessen worden, die längere Zeit nicht benutzt wurden, wie beim ALV zu erfahren war. Dies sei jedoch einfach zu beheben.

(sda)