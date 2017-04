Fedcup-Teamcaptain Heinz Günthardt kann im Halbfinal in Weissrussland im Schweizer Team auf seine Bestbesetzung zählen. (Bild: sda)

Schweiz Fedcup: Schweiz in Bestbesetzung gegen Weissrussland

Die Schweiz kann den Fedcup-Halbfinal in Weissrussland am 22. und 23. April in Bestbesetzung bestreiten. Bei den Weissrussen fehlt dagegen die frühere Weltranglisten-Erste Viktoria Asarenka wegen ihrer Babypause.

Mit Timea Bacsinszky (WTA 22), Viktorija Golubic (WTA 54), Belinda Bencic (WTA 131) und Martina Hingis (WTA Doppel 8) kann der Schweizer Teamcaptain Heinz Günthardt wie erwartet mit der bestmöglichen Formation antreten. Bei den Weissrussinnen ist dies nicht der Fall: Viktoria Asarenka ist im vergangenen Dezember erstmals Mutter geworden. Sie hat seit dem French Open 2016 keine Turniere mehr bestritten. Die Weissrussinnen treten somit gegen die Schweiz mit dem gleichen Team an wie in der 1. Runde gegen die Niederlande. Damit fehlen Spielerinnen aus den Top 100 des WTA-Rankings. Angeführt werden die Weissrussinnen von Alexandra Sasnowitsch (WTA 108). Die weiteren Spielerinnen im Aufgebot sind Arina Sabalenka (129), Olga Goworzowa (190) und Vera Lapko (264). Der Fedcup-Halbfinal wird am 22. und 23. April in der Tschischowka-Arena von Minsk gespielt. (sda)

