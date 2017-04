Doppelmord im Café 56: Verdächtiger gefasst

Bei der Schiesserei im Kleinbasler Café 56 wurden am 9. März 2017 zwei Männer getötet. Nun wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. (Bild: Keystone/AP Photo/Dominique Soguel)

Die Basler Staatsanwaltschaft hat im Doppelmord im Kleinbasler Café 56 einen 41-jährigen Verdächtigen festgenommen. Ein zweiter Verdächtiger ist noch flüchtig und ist international zur Verhaftung ausgeschrieben.

Bei einer Schiesserei im Café 56 an der Erlenstrasse am 9. März 2017 wurden zwei Männer getötet und einer schwer verletzt. Nun konnte ein 41-jähriger Mann festgenommen werden, der von der Basler Staatsanwaltschaft verdächtigt wird, in die Tat involviert zu sein. Der Verdächtige muss drei Monate in die Untersuchungshaft.

Ein zweiter Tatverdächtiger ist nach wie vor flüchtig. Beide Verdächtige stammen aus Albanien, der noch flüchtige ist international zur Verhaftung ausgeschrieben.

Motiv wird noch untersucht

Die Sonderkommission der Kriminalpolizei habe zahlreiche Personen befragt und Spuren ausgewertet, heisst es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft Basel. Ob es sich um eine Abrechnung im Drogenmilieu handle, sei noch nicht abschliessend geklärt. Der genau Ablauf der Tat und das Motiv sind immer noch Gegenstand der Ermittlungen.

Bilder vom 9. März 2017, kurz nach der Schiesserei im Café 56:

1/9 Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat eine weiträumige Fahndung veranlasst. (Beat Kälin/newspictures)

2/9 Zahlreiche Beamte und Kriminaltechniker sind am Ort des Geschehens. (Beat Kälin/newspictures)

3/9 Die beiden Täter betraten das Café kurz nach 20 Uhr und eröffnetet das Feuer. (Beat Kälin/newspictures)

4/9 Zwei Gäste des Café wurden im Kugelhagel getötet. Eine Person lebensgefährlich verletzt. Sie musste vor Ort reanimiert werden. (Beat Kälin/newspictures)

5/9 Die Kriminaltechniker nehmen jeden Winkel des Tatorts auf. (Beat Kälin/newspictures)

6/9 Auch die Spurensuche hofft auf Hinweise die zu den Tätern führen könnten. (Beat Kälin/newspictures)

7/9 Warum es zu dieser Bluttat kam ist noch unklar. (Beat Kälin/newspictures)

8/9 Die Täter seien laut Aussagen der Stawa Basel-Stadt in Richtung Badischer Bahnhof geflüchtet. (Beat Kälin/newspictures)

9/9 Das Gebiet wurde abgesperrt. Anwohner sahen Polizisten mit Maschinenpistolen die Gegend patroullieren. (Beat Kälin/newspictures)

















Aus Spital entlassen

Der 24-Jährige, der bei der Schiesserei verletzt wurde, wurde aus dem Spital entlassen. In der Folge wurde er wegen einer Einreisesperre vom Migrationsamt zuerst in Ausschaffungshaft gesetzt und dann in seine Heimat Albanien ausgeschafft.

Zeugen der Tat werden weiterhin gesucht. Sie werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.

Das geschah:

Zwei Männer gingen am 9. März 2017 um ca. 20:15 Uhr zielstrebig in das Café 56

Sie feuerten mehrere Schüsse ab

Sie verliessen das Lokal schnell wieder

Sie flüchteten zu Fuss in Richtung Badischer Bahnhof

Die Polizei leitete eine Grossfahndung ein

Die Opfer wurden identifiziert Es sind drei Albaner, der Schwerverletzte ist 24-jährig, die beiden getöteten waren 28- und 39-jährig.

Das Motiv der Täter ist noch offen Jedoch handle es sich nicht um einen Angriff mit terroristischem Hintergrund, so Peter Gill im März gegenüber Telebasel.

Ein Verdächtiger wurde gefasst

Ein zweiter Verdächtiger ist flüchtig und international zur Verhaftung ausgeschrieben.

Die Ermittlungen laufen weiter.

Die Einsatzkräfte am Tatort am 9. März 2017:

(Video: newspictures/Beat Kälin)