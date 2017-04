Doppelmord: Gericht wollte Verdächtigen freilassen

Am 9. März starben bei einer Schiesserei im Kleinbasler Café 56 zwei Männer. Ein Verdächtiger wurde schon vor zwei Wochen verhaftet, die Stawa informierte aber erst heute. Warum? (Bild: Keystone/Georgios Kefalas)

Fahndungserfolg für die Basler Staatsanwaltschaft: Heute morgen konnte sie nach dem Doppelmord Anfang März in der Erlenstrasse die Verhaftung eines Verdächtigen melden. Dieser war allerdings bereits vor Wochen verhaftet worden. Warum also sagte die Stawa nichts bis jetzt?

Die Tat löste Erschrecken in der Basler Bevölkerung aus: Am Abend des 9. März wurden bei einer Schiesserei in einem Café an der Erlenstrasse zwei Männer getötet und ein weiterer schwer verletzt. Die Opfer waren Albaner, gerüchteweise soll es sich um eine Abrechnung im Drogenmilieu gehandelt haben.

Wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage mitteilt, wurde bereits vor mehreren Wochen eine 41-jähriger Albaner verhaftet, der dringend tatverdächtig ist. Doch erst heute informierte die Stawa über diese Verhaftung. Warum?

Gericht wollte Verdächtigen laufen lassen

Nach einer Verhaftung hat die Staatsanwaltschaft 48 Stunden Zeit, um beim Zwangsmassnahmengericht ein Gesuch auf Untersuchungshaft zu stellen und dieses zu begründen. Das Gericht entscheidet schliesslich darüber, wie lange und ob überhaupt U-Haft gewährt wird. Im Fall des 41-jährigen Albaners entschied das Gericht gegen die Ermittler: Stawa-Sprecher Peter Gill sagt heute auf Anfrage von Telebasel: «Das Zwangsmassnahmengericht hat entschieden, die Person laufen zu lassen».

«Wir haben dagegen Beschwerde eingelegt und diese wurde jetzt vom Appellationsgericht gutgeheissen», fügt Gill hinzu. Die Stawa konnte also erst über die Festnahme informieren, nachdem sie sicher sein konnte, dass der Verdächtige auch in Haft bleibt. Über die Gründe, warum das Zwangsmassnahmengericht den Verdächtigen gehen lassen wollte, ist nichts bekannt. Es gilt die Unschuldsvermutung.

