Die Olympiasieger aus der Region

Die Goldmedaille von Roger Federer in der Nahaufnahme. (Bild: keystone)

‹Sion 2026› ist offiziell lanciert. Es wären die ersten olympischen Spiele seit 1948, die in der Schweiz ausgetragen werden würden. Zeit, eine Basler Bilanz zu ziehen. Welche Olympiasieger hat die Region schon hervorgebracht?

Das Roger Federer auf diese Liste auftaucht, überrascht wohl niemanden. Legendär sein Olympiasieg im Doppel bei den olympischen Spielen 2008 in Peking. Damals verpasste er Gold im Einzel und stiess dann, zur Überraschung aller, gemeinsam mit Stan Wawrinka bis in den Doppel-Final vor und konnte dort triumphieren.

2012 holte er in London erneut Edelmetall, nämlich die Silbermedaille. Er musste sich im Final gegen den Schotten Andy Murray geschlagen geben.

Simon Niepmann, geboren in Weil am Rhein und aufgewachsen in Grenzach, konnte bei den letzten olympischen Spielen 2016 in Brasilien in der olympischen Ruder-Regatta, Gold holen. Die Schweizer fuhren dazumal mit fast einer Sekunde Vorsprung auf die zweitplatzierten Dänen ins Ziel.

Der Fechter Marcel Fischer ist zwar in Biel geboren lebte jedoch lange Zeit in Basel und hat auch hier studiert. 2004 gewann er in Athen die Goldmedaille. Anschliessend absolvierte er sein Studium an der Universität Basel.

Nach seinem Uni-Abschluss im Jahr 2006 widmete er sich ganz den Vorbereitungen für Olympia 2008 in Peking. Leider schaffte er es nicht, sich für diese zu Qualifizieren. Mittlerweile hat er sich aus dem Sport zurückgezogen und lebt mit seiner Frau und seiner Tochter in Scherzingen (TG).

Und auch bei den olympischen Winterspielen konnte die Region schon Medaillen ergattern. Evelyn Leu aus Bottmingen schaffte es 2006 in Turin ganz nach oben. Einerseits ganz oben aufs Podest und andererseits ganz hoch in die Luft. Sie gewann nämlich Gold in der Aerial-Disziplin, besser bekannt als Ski-Akrobatik.

1992 gewinnt Donald Acklin aus Herznach im Fricktal die Goldmedaille im Zweierbob bei den Olympischen Winterspielen in Albertville. Doch das war dem Fricktaler nicht genug. Zwei Jahre später holte er in Lillehammer erneut Gold im Zweierbob. Im gleichen Jahr gewann er zusätzlich Silber im Viererbob.

Doch das eigentliche Highlight damals war die Mode:

Noch weiter zurück liegt der Gewinn der Goldmedaille des Basler Springreiters Alphonse Gemuseus (1898 – 1981). Bei den Olympischen Spielen 1924 in Paris errang er auf seinem Pferd Lucette mit nur sechs Fehlerpunkten die Goldmedaille im Einzelwettbewerb und die Silbermedaille mit der Schweizer Mannschaft.

Auch der Ruderer Alfred Probst (1894 – 1958) aus Basel gewann 1924 eine Goldmedaille in Paris im Vierer mit Steuermann.

Noch früher, nämlich 1904, ging eine Goldmedaille an einen Baselbieter: Adolf Spinnler (1879 – 1951) aus Liestal gewann die Goldmedaille im turnerischen Dreikampf. Darüber hinaus holte er Bronze im Einzelmehrkampf. In der leichtathletischen Kombination resultierte ein 64. Platz.