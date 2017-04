Das königsblaue Wunder von Basel

Bleu Roi-Bandleaderin Jennifer Jans auf der Bühne und im Interview mit Telebasel. (Video: Telebasel)

Die Band Bleu Roi war am BScene und hat ihr musikalisches Können unter Beweis gestellt. Glam hat die Bandleaderin und Sängerin zum Interview getroffen.

Blau ist die Musik, königsblau um genau zu sein. So sieht Jennifer Jans ihre Musik. «Ich sehe Musik in Farben», so die 29-jährige Sängerin der Band Bleu Roi. Wohl unschwer zu erkennen, woher der Name kommt. Auch die Frontdame wäre Königsblau, wäre sie eine Farbe, erzählen ihr ihre Freunde.

Der Song ‹Home› von Bleu Roi:

(Video: Youtube)

Jennifer Jans ist nicht nur Sängerin sondern auch die Bandleaderin von Bleu Roi. Am BScene spielte die Band im Sommercasino (SoCa). Ein Festival, welches der Musikerin ganz und gar nicht fremd ist. Mehrere Jahre agierte Jennifer Jans als Präsidentin des Festivals. Nun gibt sie ihr Amt ab und hat somit die Möglichkeit, mit der eigenen Band aufzutreten.

Mehr dazu in Telebasel Glam vom 12. April 2017 ab 19:50 Uhr stündlich.