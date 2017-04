Bus-Explosion: Polizei bestätigt Terror-Hintergrund

Die Hintergründe der Tat haben islamistische Gründe, so die Bundesstaatsanwaltschaft. (Bild: Keystone/EPA/FRIEDEMANN VOGEL)

Die deutsche Bundesanwaltschaft hat nach dem Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund vom Dienstag zwei Verdächtige aus der islamistischen Szene ins Visier genommen. Einer der Männer wurde vorläufig festgenommen.

Über die Beantragung eines Haftbefehls sei noch nicht entschieden, sagte eine Sprecherin der Behörde am Mittwoch in Karlsruhe. Bei beiden Verdächtigen seien die Wohnungen durchsucht worden

Es sei von einem terroristischen Hintergrund der Tat auszugehen, sagte die Sprecherin weiter. Die genaue Motivlage sei noch unklar. Ein islamistischer Hintergrund des Anschlags sei «möglich».

Drei in Tatortnähe gefundene Bekennerschreiben würden nun insbesondere unter islamwissenschaftlichen Gesichtspunkten von Experten ausgewertet. Eine abschliessende Bewertung sei noch nicht möglich.

Wie die Sprecherin weiter sagte, gibt es bei einem im Internet veröffentlichten Bekennerschreiben aus der linksextremistischen Szene hingegen «erhebliche Zweifel» an der Echtheit des Dokuments.

Sprengsätze mit Metallstiften bestückt

Den bisherigen Ermittlungen zufolge ging von den drei in einer Hecke abgelegten Sprengsätzen eine erhebliche Gefahr aus. Die Sprengsätze waren laut Bundesanwaltschaft mit Metallstiften bestückt. Einer der Metallstifte habe sich in die Kopfstütze eines Bussitzes gebohrt.

Die Sprengwirkung habe mehr als hundert Meter betragen. Kriminaltechnische Untersuchungen sollten nun aufklären, welcher Zündmechanismus und welcher Sprengstoff benutzt wurden.

Kurz vor dem Champions-League-Spiel der Dortmunder gegen die AS Monaco waren die Sprengsätze in der Nähe des BVB-Mannschaftsbusses explodiert, als dieser vom Hotel im Dortmunder Stadtteil Höchsten zum Stadion losfuhr. Dabei wurden der Innenverteidiger Marc Bartra und ein Polizist verletzt. Das Spiel sollte am Mittwochabend nachgeholt werden.

Die deutsche Polizei kündigte an, beim Nachholspiel mit einem Grossaufgebot für Sicherheit sorgen zu wollen. Auch die Polizeipräsenz beim ebenfalls am Mittwochabend angesetzten Champions-League-Spiel zwischen dem FC Bayern und Real Madrid wird erhöht.

«Man geht schwer davon aus, dass auch heute das Stadion gefüllt sein wird», sagt ein Kommentator des N24. Ein BVB-Fan ergänzt: «Es erzeugt erst recht Atmosphäre.» (sda/afp/dpa/reu/mk)