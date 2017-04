Binninger Monteverdi-Sammlung glänzt im Verkehrshaus

Der Telebasel News Beitrag vom 12. April 2017

Nach 31 Jahren schliesst das Museum an der ehemaligen Produktionsstätte des Binninger Luxuswagenherstellers Monteverdi. Ein Teil der Sammlung und somit das Andenken an Peter Monteverdi ist im Verkehrshaus Luzern verewigt. Dessen umgestaltete Halle Strassenverkehr wurde heute feierlich eröffnet.

In der aufgefrischten Ausstellungshalle würden sämtliche Facetten der Mobilität auf der Strasse präsentiert, teilte das Verkehrshaus mit. Sie schlage den Bogen vom vormotorisierten Zeitalter mit Sänften und Kutschen bis zum modernen Hybrid-Postauto und zum E-Bike.

Hauptattraktion sind ein Dutzend Rennwagen, Sportwagen, Tourenwagen und eigenwilligen Geländewagen der Luxus-Marke “Monteverdi“. Der gleichnamige 1967 gegründete Automobilhersteller produzierte bis 1982 Fahrzeuge ‹Made in Switzerland› und war der letzte Schweizer Autohersteller. Nach der Patentierung des Motorwagens Anfang des 20. Jahrhunderts hatten dereinst bis zu 40 Schweizer Automarken existiert.

Das Unternehmen Monteverdi sei von nationaler und internationaler Bedeutung und Bestandteil des industriellen Kulturgutes der Schweiz, schreibt das Verkehrshaus. Nicht nur die Vielfalt der hochwertigen Fahrzeuge, sondern auch die Einzigartigkeit, wie Gründer Peter Monteverdi in fast autodidaktischer und visionärer Weise die mannigfaltigen Geschicke der Firma gelenkt habe, hätten zum weltweit hervorragenden Ruf der Marke geführt.

Kabelroboter begrüsst Besucher

Heute finden sich in der Schweiz zahlreiche wichtige Autozulieferer. In Anlehnung daran verpasst ein Kabelroboter jedem Besucher ein eigenes Kabelarmband. Daneben erzählt in der Verkehrshalle eine kurze Geschichte mit wichtigen Originalfahrzeugen von den Meilensteinen der Automobilindustrie.

In der Strassenverkehrshalle sind aber nicht nur vierrädrige Fahrzeuge ein Thema. Die Ausstellung widmet sich auch dem Langsamverkehr. Ein neues Zwischengeschoss präsentiert zudem eine Zwei- und Dreiradausstellung. Aus Anlass des 200-Jahr-Jubiläums des Fahrrades 2017 sind zahlreiche Spezialkonstruktionen zu sehen.

Gezeigt werden unter anderem restaurierte Rennräder und Tandems sowie Fahrräder aus ungewohnten Materialien wie Kunststoff und Karbon oder mit speziellen Antriebsweisen. Für ein Erinnerungsbild können Besucher ein Hochrad erklimmen.

Mehrere neue Ausstellungen

Die Schweizer Geschichte des Dreirades wird bestimmt vom ältesten erhaltenen Dreirad der Schweiz – einem Dampfmobil für den Direktor der Brown Boveri Companie aus dem 19. Jahrhundert. Daneben befasst sich die Ausstellung auch mit dem aktuellen Post-Dreirad samt Simulator.

Das Verkehrshaus, das 2016 über 536’000 Besucher zählte, wurde in den vergangenen Monaten stark erneuert. Im Oktober 2016 wurde die Ausstellung zur Kommunikation unter dem Titel “Media World” neu eröffnet. Seit dem November ist zudem die neu konzipierte Raumfahrt-Ausstellung zu sehen.

(sda)